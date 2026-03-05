Любопитно:

Войната в Иран: Какви са плановете на САЩ

05 март 2026, 9:40 часа
Американските военни лидери очакват войната с Иран да продължи няколко месеца, приблизително до септември,  съобщи Politico. Според изданието, Централното командване на САЩ е поискало от Пентагона да разположи повече офицери от военното разузнаване в щаба си в Тампа, Флорида, за да подкрепят операциите срещу Иран за поне 100 дни, но вероятно до септември.  В същото време, бързането за разполагане на персонал и ресурси, които обикновено се организират много преди военните действия на САЩ, подчертава, че екипът на Тръмп не е предвидил напълно широко разпространените последици от войната, която започна съвместно с Израел.

Импровизирана операция

„Виждаме напълно импровизирана операция, при която изглежда никой наистина не е разбирал или вярвал, че военните действия са неизбежни. Сякаш са се събудили в събота сутринта и са решили да воюват“, каза Джералд Файерщайн, бивш висш американски дипломат, който е отговарял за делата в Близкия изток. 

Според американски чиновник, Пентагонът се опитва да разположи и повече средства за противовъздушна отбрана в региона, по-специално по-малки и по-евтини системи за борба с дронове, които агенцията разработва през последните няколко години.

Безпокойство

Ударът, в който загинаха и американски военнослужещи, е особено обезпокоителен за военните плановици, тъй като е извършен от сравнително евтин дрон Shahed, който често може да лети под съществуващите радари. В момента САЩ използват ракети, които обикновено струват няколко милиона долара, за да неутрализират дронове, които струват много по-малко.

Много от дроновете, които САЩ биха могли да използват в отговор, обаче все още не са използвани в бой, тъй като американските сили все още не са се сблъсквали с толкова мащабна заплаха.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева
