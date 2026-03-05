Скаути на елитни френски тимове гледат дуо от Левски в дербито с Лудогорец

Скаути на елитни френски тимове са пристигнали в България, за да гледат на живо изявите на двама от основните футболисти на Левски в днешното дерби с Лудогорец. Имената на заинтересованите клубове се пазят в тайна, но е ясно, че техните представители са у нас, за да наблюдават представянето на Евертон Бала и Майкон. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

Евертон Бала и Майкон се представят много силно

От началото на пролетния дял на първенството Бала и Майкон са едни от най-стабилните футболисти в състава на Хулио Веласкес. Офанзивният футболист може да се похвали с пет попадения в последните шест шампионатни двубоя на Левски, докато неговия колега по левия фланг на отбраната се отчете с две асистенции при победата над ЦСКА 1948 с 3:1. Очаква се Бала и Майкон да започнат дербито с Лудогорец още от първата минута.

Левски ще вземе добри пари за двамата бразилци

Към Майкон отдавна има интерес от страна на няколко френски клуба. През лятото Нант дори изпрати официална оферта за правата му, която бе на стойност около 3 милиона евро. Предложението обаче бе отхвърлено от „сините“. Ако се стигне до продажба на дуото след края на настоящия сезон, то в касата на българския гранд ще влязат много сериозни средства, тъй като Майкон е оценен на над 4 милиона евро, докато цената на Бала е близо 2 млн.

