След прехванатите ирански ракети над Турция: Иран обяви, че я уважава

Генералният щаб на въоръжените сили на Иран публикува изявление, в което отрича изстрелването на ракети към Турция. „Генералният щаб на въоръжените сили на Ислямска република Иран обяви уважението си към суверенитета на Турция и отхвърли изстрелването на каквито и да било ракети към турска територия“, се казва в изявление на Генералния щаб, съобщава азербайджанската медия News.Az, цитирайки иранската информационна агенция Mehr.

Ракетите над Турция

Припомняме, че две ракети, изстреляни от Иран, са били насочени към територията на югоизточната съседка на България - Турция.

Втората ракета е летяла към много известната военна база "Инджирлик", където има и американско ядрено оръжие. Кораб на американските военноморски сили в Средиземно море я е прехванал и свалил с ракета SM-3, съобщава специализираното издание De Re Militari в официалния си канал в Телеграм. Базираната в Турция Анадолска агенция уточни, че фрагменти, паднали в област Дортьол принадлежат на ракетата-прехващач, използвана за унищожаване на заплахата, добави министерството на националната отбрана на Турция, а в социалните мрежи се появиха кадри от отстраняването на ракетата.

MSB: "Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi" pic.twitter.com/aWHuwep5jg — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) March 4, 2026

Другата ракета, летяща към Турция, беше свалена над сирийския град Камишли.

Турция изпрати протестна нота на Иран

Още вчера Турция привика посланика на Иран в Анкара, за да протестира, след като балистична ракета прелетя към турското въздушно пространство, каза неназован турски дипломатически източник пред агенция "Ройтерс", предаде "Ал Джазира". Междувременно стана ясно, че същия ден турският външен министър Хакан Фидан е провел днес телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи и е заявил, че трябва да се избягват всякакви действия, които биха могли да доведат до разширяване на конфликта.