"Не вярваме на служебното правителство": ГЕРБ за Близкия изток и смяната на шефа на СОБТ (ВИДЕО)

"Не вярваме на служебното правителство. То демонстрира, че е служебно правителство за служебно ползване от ПП-ДБ и г-н Радев", заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева във връзка с ескалацията в Близкия изток. Според партията на Бойко Борисов ситуацията в Близкия изток е такава, че изисква сътрудничество между отделните институции. "До този момент всичко, което демонстрира служебното правителство не ни дава възможност да се чувстваме спокойни, ако всички решения се взимат еднолично от г-н Гюров", каза Сачева.

ГЕРБ заявиха, че подкрепят действията единствено на военния министър Атанас Запрянов.

Призив за КСНС

От ГЕРБ смятат, че крайно време президентът Йотова да вземе отношение и да свика КСНС, на който да бъдат поканени парламентарните групи.

"Важно е, защото г-жа Йотова демонстрира желание да се работи в диалог между отделните инстицуции, демонстрира уважение към парламентарната демокрация и този призив не се следва от нито един друг от участниците в този междуинституционален диалог", добави Сачева. ОЩЕ: ГЕРБ виждат фалстарт на служебния кабинет заради Цицелков (ВИДЕО)

 

Смяната в СОБТ

ГЕРБ смятат, че сменените директори на областните дирекции на МВР са на Пламен Узунов и на Николай Копринков. 

"Дори за нас буди изключително учудване факта, че шефът на СОБТ е сменен. За първи път чуваме, че баретите имат отношение към честните избори в България. Не сме очаквали, че Специалният отдел за борба с тероризма също отговаря за честните избори", заяви още Сачева. 

Кметът на Стара Загора и Румен Радев

"Когато става въпрос за национален празник, няма нищо по-естествено, той да се празнува от всички. Един малък детайл е, че в Стара Загора кмет на Стара Загора е Живко Тодоров. В този смисъл Румен Радев е отишъл в Стара Загора на празника, а не Живко Тодоров при Румен Радев", заяви Сачева. Тя припомни, че Бойко Борисов е бил основния инициатор на това да се запази именно 3 март за национален празник, защото "има теми, по които трябва да бъдем първо българи, а после политици". 

Тя също каза, че е възможно Живко Тодоров да е водач на ГЕРБ в Стара Загора. ОЩЕ: Сухопътна война срещу Иран: Сценарият, който може да се превърне в катастрофа за САЩ

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
