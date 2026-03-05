Иран: Не сме изстрелвали ракета към Турция

Въоръжените сили на Иран уважават суверенитета на Турция и отричат ​​да са изстреляли ракети към нейна територия. Това се казва в изявление, разпространено от държавните медии, пише Times of Israel.

Иранското изявление идва, след като Министерството на националната отбрана на Турция заяви в сряда, че балистична ракета, изстреляна от Иран към турското въздушно пространство след прелитане над Сирия и Ирак, е била унищожена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО над Източното Средиземноморие.

Не стана ясно накъде е била насочена ракетата.

Позицията на Турция

"Балистичен боеприпас, изстрелян от Иран, който беше засечен да преминава през иракското и сирийското въздушно пространство и да се насочва към турското въздушно пространство, беше своевременно унищожен от средствата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположени в Източното Средиземноморие, и беше деактивиран", заяви Турция.

В изявлението беше уточнено, че няма жертви или ранени, а Анкара си запазва правото да отговори на всякакви враждебни действия срещу нея, и се отправи предупреждение страните да се въздържат от ескалация на конфликта.

В вечерно си обръщение към нацията президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че страната "взима всички необходими предпазни мерки" в консултации със своите съюзници от НАТО и отправя "предупреждения с най-ясни думи, за да предотврати повтоарянето на подобни инциденти".

"Ако ние, като нация, искаме да живеем в мир и спокойствие, трябва постоянно да увеличаваме способностите си за възпиране. В тези трудни времена не оставяме абсолютно нищо на случайността по отношение на сигурността на нашите граници и въздушно пространство", каза той.

Източник: Getty Images

Реакцията на НАТО

НАТО осъди нападението на Иран срещу Турция. Това стана ясно от думите на говорителката на алианса Алисън Харт, която добави, че организацията "стои твърдо зад всички съюзници, включително Турция".

"Нашата позиция за възпиране и отбрана остава непоклатима във всички области, включително когато става въпрос за противовъздушна и противоракетна отбрана", каза Харт.

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви, че няма смисъл унищожаването на балистичната ракета да задейства клаузата на член 5 от НАТО, която гласи, че атака срещу една страна-членка на НАТО е атака срещу всички страни-членки.

Военновъздушната база "Инджирлик" в Турция се използва от чуждестранни военни сили, предимно на САЩ и други съюзници от НАТО. Базата е под контрола на турските военновъздушни сили, но функционира като съвместна турско-американска въздушна база.

"Инджирлик" беше критично важен пункт за логистика и въздушна поддръжка при водените от САЩ операции в Ирак по време на войната в Персийския залив през 1991 г., а по-късно и като товарен център за операции в Ирак и Афганистан.

Турция отказа разрешение на САЩ да използва базата за водената от САЩ инвазия в Ирак през 2003 г., но тя беше експлоатирана за атаки срещу ИДИЛ през 2014 г.

