Майката на Николай Златков към Слави Трифонов: Не използвайте смъртта на сина ми! Що за нахалство?

Ралица Асенова - майка на Николай Златков, който е една от жертвите в случая "Петрохан-Околчица", призова във Facebook смъртта на сина ѝ да не бъде използвана по никакъв начин. Причината за призива ѝ е песента, която Слави Трифонов публикува на 4 март и за която написа, че е създадена, за да обясни "по негов начин" трагедията, която потресе България в началото на годината.

Още: Сагата "Петрохан": МОН сезира прокуратурата за формата на обучение на Александър

Асенова пише: "Правя този пост, защото за съжаление се налага да защитя паметта на детето си за пореден път през изминалия месец! Слави Трифонов обръщам се към вас, защото с изключително възмущение разбрах, че сте създали песен, в която се използва трагедията отнела живота на нашите деца. Това се случва въпреки факта, че в първите дни след случилото се Вие публично направихте тежки внушения и обиди по адрес на убитите."

Източник: Ralitsa Asenova/Facebook

Тя припомня, че наскоро медията на Слави Трифонов отново обсъди трагедията "Петрохан", "като отново бяха направени твърдения, които дълбоко нараниха нас – семействата на загиналите. Днес си позволявате да създавате песен, използвайки смъртта на нашите деца. Що за нахалство?".

Ралица Асенова категорично забранява смъртта на сина ѝ и цялата трагедия с шест жертви да бъде използвана "по какъвто и да било начин – нито в песен, нито в политически или медийни внушения". Тя пише, че паметта на Ники няма как да бъде средство за придобиване на публичност, пропаганда на политическа основа или повод за медийни интерпретации.

"Затова настоявам песента да бъде незабавно премахната от публичното пространство, както и да бъде прекратено всякакво използване на смъртта на сина ми за каквито и да било цели. Тази граница, която поставям е човешка, морална и напълно оправдана", пише още Асенова.

Още: Майката на жертва от случая "Петрохан-Околчица": В завещанието си Калушев даваше всичко на Николай и Александър

Тя завършва своя призив с обръщение към медиите и институциите в България: "надявам се НАЙ-СЕТНЕ да проявят необходимата чувствителност и уважение към паметта на загиналите и към техните семейства, защото нарушаването на човешките права на убитите и на нас техните близки вече взима заплашителни размери!".

Припомняме, че вчера стана ясно, че Ралица Асенова отново не бе допусната да види тялото на сина си и да го погребе.

Песента на Слави Трифонов

Източник: Слави Т. Трифонов/Facebook

На 4 март Трифонов публикува в своя Facebook линк към песента и написа следното: "Един от загиналите в случая "Петрохан" е дете. Момче на 15 години. Бях провокиран от факта, че дълго време голяма част от медиите го съобщаваха просто като труп, а не като един убит и унищожен, неизживян, млад живот!

В крайна сметка, всеки сам решава как да си обяснява или да обяснява случилото се. Аз реших по моя начин...

За този и за много други млади животи, загубени или пречупени, помолих Евгени и направихме песен, за да се помни и да не се забравя, че децата са като цветя. Трябва да ги пазим. Защото те са толкова крехки."

Още: "Покровителите на педофилията получиха цялата власт без избори": Трифонов с нови заклинания от дивана