Защо Орбан иска повече "унгарски бебета"

30-годишният строителен работник Саба Мохач има двама синове, за които казва: „Те са цялата ми радост“. Затова плаща високите такси за забавленията им в детския кът на един мол в Будапеща – над четири евро за първия половин час и по две евро за всеки следващи 15 минути, разказва „Нойе Цюрхер Цайтунг“ (НЦЦ). В последните години всичко е поскъпнало, споделя пред швейцарското издание бащата, който живее със семейството си в социално жилище наблизо. „Едва се оправяме.“

Правителството на Виктор Орбан постоянно представя Унгария като страна, загрижена за семействата. „Държавата трябва да гарантира, че всяко желано дете ще бъде родено“, заяви премиерът в интервю през август. И докато другите страни виждат миграцията като решение на демографските си проблеми, Орбан иска повече „унгарски бебета“, пише НЦЦ. По тази причина подкрепата за родителите и децата е сред централните елементи в неговата политика.

Данъчни облекчения за родителите

Унгария инвестира над четири процента от БВП в социални облаги за семействата – това е относително висок показател в международен план. Сред прилаганите мерки има данъчни облекчения, субсидии при покупката на имоти, както и ваканции за дядовците и бабите. При раждането на трето дете може да бъде опростен кредит до 28 000 евро, а майките са освободени от данъци, разказва още швейцарското издание. Майките с три деца изобщо не плащат ДОД до края на живота си, а от януари тази година това важи и за майките под 30 години със само едно дете.

Семейство Мохач обаче няма много полза от тези мерки, тъй като съпругата на Чаба работи само по няколко часа като чистачка, а заеми не искат да взимат, понеже е твърде рисковано – ако единият родител остане без работа или се стигне до развод. Облекченията важат само за женените двойки.

Санал Таскинли е довела четиригодишния си син в същия детски кът и казва пред НЦЦ, че едно дете ѝ е напълно достатъчно. Жената, която работи като маркетингова експертка, не се интересува от финансовите стимули на правителството – иска единственият ѝ син да получи максималното внимание на родителите си. Тя одобрява факта, че отпуската по майчинство може да продължи до три години, но заявява: „Деца не се раждат заради това, че правителството плаща“. Както отбелязва швейцарското издание, ДДС от 27 процента в Унгария е един от най-високите в ЕС, а Таскинли коментира: „Взимат ти парите от единия джоб и ги прехвърлят като подарък в другия“.

Населението намалява въпреки усилията на правителството

В рамките на приетия през 2019 година План за защита на семействата раждаемостта временно нарасна до 1,61 деца на една жена (през 2021 година), но оттогава отново е спаднала на 1,31. През 2024-а са били родени само 77 500 бебета – а това е отрицателен рекорд за страната. За 2025 г. се очаква спад с още седем процента, пише швейцарското издание.

Раждаемостта е ниска, а паралелно с това десетки хиляди предимно млади и високообразовани унгарци напускат страната. Не говори ли това за провал на политиката на Орбан? Както казва пред НЦЦ Габор Херберт, председател на Обединението на многодетните семейства в Унгария, това ще може да се установи едва след няколко години.

Обединението съществува вече от 40 години и представлява интересите на семействата с най-малко три деца. Херберт не крие, че организацията му е близка до правителството на Орбан – получава 70 процента от финансирането си от Министерството по проблемите на семействата. Той заявява пред швейцарското издание, че днешното общество се интересува твърде много от потреблението и краткотрайните удоволствие, вместо да се стреми към голямо семейство. А проучванията показвали, че желаният брой деца е две или повече, отбелязва Херберт – именно това, което иска да постигне правителството.

Само хората с деца са "истински унгарци"

Журналистите от НЦЦ са разговаряли и със социоложката Сандра Крамарич, авторка на книга за двойките, решили съзнателно да останат бездетни. Крамарич е интервюирала за целта над 50 жени, повечето от които просто не изпитвали майчински инстинкт. Други се позовали на ситуацията в света или на специфични унгарски обстоятелства, а личното финансово положение не играело чак толкова голяма роля.

Крамарич критикува правителството за това, че възприема като „истински“ унгарци само хората с деца. Раждането се представя като най-важната задача на жената, което дава отражение в обществото – към жените постоянно се отправят въпроси какви са семейните им планове, което ги поставя под натиск. „Оказвам се гражданка второ качество, защото не искам деца“, споделя пред швейцарското издание Дора Фауст, която работи на добра позиция в енергиен концерн и плаща високи данъци. Тя одобрява това, че правителството оказва подкрепа на семействата, но смята, че „начинът, по който го прави, е проблематичен“.

Защо мерките не оказват силно влияние

Проучванията показват, че насърчителните програми по-скоро са увеличили неравенството. От данъчните облекчения за майките и изгодните кредити за покупката на имоти се възползват най-вече по-състоятелните семейства. Докато за повечето унгарци разходите растат – заради високата инфлация и нарасналите цени на имотите.

Поощрителната система, която се базира предимно на кредити, е изключително скъпа, а много от данъчните приходи изтичат към банките, тъй като държавата поема лихвите, казва социоложката Сандра Крамарич. Тя е убедена, че тези средства биха могли да се използват по-ефективно – щом не постигат целта си. Правителството оспорва тази теза и твърди, че без неговите мерки през 2024 година биха били родени само 66 000 бебета, вместо 77 000, отбелязва НЦЦ.

Източник: Дойче веле