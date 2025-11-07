Войната в Украйна:

Симеон Николов е 100-процентов в Русия

07 ноември 2025, 23:50 часа 297 прочитания 0 коментара

Симеон Николов, който спечели сребърните медали на последното световно първенство по волейбол с България, продължава добрите си представяния. Новият му отбор Локомотив Новосибирск записа пета победа в пет мача от началото на сезона в Суперлигата на Русия. Локомотив, воден от друг българин – Пламен Константинов, победи като гост Динамо-ЛО Сосновий Бор с 3:0 (29:27, 25:22, 25:18) в мач от петия кръг на първенството.

Локомотив Новосибирск е на първо място с пет победи от пет мача

Така Локомотив остава на първо място в класирането на Суперлигата с пет победи от първите пет мача и актив от 15 точки. Омар Курбанов бе най-резултатен за Локо Новосибирск срещу Динамо с 14 точки. Мони записа 4 точки, 3 от които след блок, и получи оценка от 6.1 за играта си. В 6-тия кръг, който е междинен, отборът на Симеон Николов посреща като домакин упорития тим на Белогорие Белгород. Срещата ще се проведе на 12 ноември, сряда, от 14:00 часа българско време.

Симеон Николов

Три от предишните четири победи на Локомотив са с 3:0

В предишните четири кръга от руската Суперлига Симеон Николов и Локомотив Новосибирск записаха три чисти победи с по 3:0. В предишния – 3:0 срещу Газпром Юрга. В третия кръг – отново 3:0, този път срещу МГТУ. Именно след тази победа Локо излезе на върха в шампионата. Във втория кръг записа победа с 3:1 над Динамо-Урал и в първия – с 3:0 над Кузбас Кемерево.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Волейбол Суперлига на Русия Симеон Николов Локомотив Новосибирск
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес