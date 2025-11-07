Симеон Николов е 100-процентов в Русия

Симеон Николов, който спечели сребърните медали на последното световно първенство по волейбол с България, продължава добрите си представяния. Новият му отбор Локомотив Новосибирск записа пета победа в пет мача от началото на сезона в Суперлигата на Русия. Локомотив, воден от друг българин – Пламен Константинов, победи като гост Динамо-ЛО Сосновий Бор с 3:0 (29:27, 25:22, 25:18) в мач от петия кръг на първенството.

Локомотив Новосибирск е на първо място с пет победи от пет мача

Така Локомотив остава на първо място в класирането на Суперлигата с пет победи от първите пет мача и актив от 15 точки. Омар Курбанов бе най-резултатен за Локо Новосибирск срещу Динамо с 14 точки. Мони записа 4 точки, 3 от които след блок, и получи оценка от 6.1 за играта си. В 6-тия кръг, който е междинен, отборът на Симеон Николов посреща като домакин упорития тим на Белогорие Белгород. Срещата ще се проведе на 12 ноември, сряда, от 14:00 часа българско време.

Три от предишните четири победи на Локомотив са с 3:0

В предишните четири кръга от руската Суперлига Симеон Николов и Локомотив Новосибирск записаха три чисти победи с по 3:0. В предишния – 3:0 срещу Газпром Юрга. В третия кръг – отново 3:0, този път срещу МГТУ. Именно след тази победа Локо излезе на върха в шампионата. Във втория кръг записа победа с 3:1 над Динамо-Урал и в първия – с 3:0 над Кузбас Кемерево.