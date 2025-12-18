Алекс Николов не си знае силата: щеше да пробие игрището със забивка (ВИДЕО)

Александър Николов и неговият отбор Лубе Чивантова изиграха първия си мач в Шампионска лига за сезона на 9 декември. Италианците домакинстваха на Монпелие и спечелиха чисто с 3:0 (25:16, 25:17, 25:22). Впечатляваща победа, в която Николов записа 17 точки. Така той стана най-резултатният в двубоя и спечели приза за най-полезен играч (MVP). Няколко дена след мача видео на една забивка на Алекс Николов обиколи социалните мрежи и набра голяма популярност. Николов удари топката толкова силно, че тя можеше да пробие игрището.

Алекс Николов не пощади никого със забивката си

Лубе Чивантова цялостно надигра съперника си в първия мач от Шампионска лига за сезона. Домакините доминираха през цялото време и срещата приключи за малко повече от час. Ситуацията с мощния удар на Алекс Николов се разви по време на първия гейм, при резултат 20:16 за Лубе. Играч на Монпелие изпълни сервис, който бе добре посрещнат от домакините. Разпределителят намери по прекрасен начин Николов и той не пощади нито топката, нито съперниците си, нито игрището.

Още: Всичко върви по план: 11-а победа за Мони Николов и Локомотив Новосибирск

Още три мача до края на годината за Лубе

Другите два отбора от група „Е“ са Проект Варшава и Хаасроде Льовен. Следващият мач на Алекс Николов и компания в Шампионската лига е срещу белгиския отбор и ще се проведе на 7 януари 2026 г. До края на годината Лубе има още два мача от италианската Серия А1 и един за Купата на Италия. Следващият двубой на Чивантова е от първенството, срещу Кунео Волей, на 21 декември от 19:00 ч. Лубе е на 6-то място във временното класиране на италианското първенство с 19 точки.

Още: Владо Николов коментира слуховете за събиране на двамата си синове в един отбор