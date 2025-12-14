18-годишният Жасмин Величков блесна в "българското" дерби в Италия и ликува с успех

18-годишният волейболен талант на България - Жасмин Величков, изигра най-силния си двубой в италианския елит. Той записа 22 точки при победата на своя Веро Волей (Монца) над Юаса Батъри Гротадзолина с 3:2 (20:25, 30:32, 25:21, 25:19, 18:16) гейма в мач от 11-ия кръг, изигран в "Опикуад Арена". Срещата представляваше "българско" дерби. В редиците на Веро освен Величков се подвизава и Мартин Атанасов. За Гротадзолина играят Георги Татаров и Илия Петков.

Величков и Атанасов победиха Татаров и Петков

Жасмин Величков бе титуляр и заби 22 точки (1 ас, 2 блока, 54% ефективност в атака, 29% перфектно и 63% позитивно посрещане - +8), като бе втори по резултатност. Мартин Атанасов пък бе на терена в първите два гейма и записа 4 точки (1 ас, 1 блок, 17% ефективност в атака, 13% перфектно и 25% позитивно посрещане). Най-резултатен с 28 точки бе Кристиан Падар (1 ас, 4 блока, 58% ефективност в атака - +21) и бе отличен за MVP.

За Гротадзолина Георги Татаров заби 21 точки (2 аса, 2 блока, 40% ефективност в атака, 24% перфектно и 59% позитивно посрещане - +6). Илия Петков добави 13 точки (3 аса, 3 блока, 88% ефективност в атака +2). Амир Мохамад Голзадех реализира 24 точки (2 аса, 1 блока).

Веро Волей Монца се намира на 8-ото място в шампионата с 12 точки, докато Юаса Батъри Гротадзолина е на последната 12-а позиция с 2 точки.

