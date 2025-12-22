Мони Николов с едва трета загуба в Русия: Локомотив вече не е първи по важен показател

Сребърният медалист с България от Световното първенство по волейбол през 2025 г. Симеон Николов записа едва трета загуба с клубния си Локомотив Новосибирск. Това се случи в 14-тия кръг на волейболната Суперлига на Русия. Локомотив загуби от Зенит Санкт Петербург с 0:3 (17:25, 20:25, 22:25). След това поражение отборът, воден от Пламен Константинов, загуби първото си място по най-малко загубени геймове.

Локомотив загуби с 0:3 от Зенит

На 21 декември се изигра мачът между Локомотив Новосибирск и Зенит Санкт Петербург. Срещата беше от 14-тия кръг на волейболната Суперлига на Русия, а отборът на Мони Николов записа загуба с 0:3 (17:25, 20:25, 22:25). Това е едва третото поражение за тима от началото на сезона. Симеон Николов записа 4 точки (1 ас и 100% ефективност в атака) и получи втората най-висока индивидуална оценка в своя отбор – 6.6. Най-резултатен за Локомотив беше Омар Курбанов с 11 точки, а Дмитрий Лизик и Иля Казаченков добавиха по 9 точки. Така възпитаниците на Пламен Константинов остават 3-тото място с 33 точки.

Още: За Мони Николов има слухове, но за друг българин е ясно: Родна легенда продължава работа в Русия

Локомотив вече не е първи по най-малко загубени геймове

След трите загубени гейма Локомотив Новосибирск изгуби първото място във важен показател. Отборът на Мони Николов имаше на-малко загубени геймове преди 14-тия кръг – 10, но вече е с 13. Също толкова има вторият Динамо Москва (34 точки), а с 11 е лидерът Зенит Казан (37 точки). Следващият мач за Локомотив е 1/2-финал за Суперкупата на Русия срещу Динамо Москва на 25 декември, от 15:00 ч. българско време. А следващият двубой от първенството е на 28 декември, срещу Ярославич Ярославъл, от 16:00 ч. българско време.

Още: В Турция: Мони Николов предизвика огромен интерес - 10 клуба го искат в редиците си