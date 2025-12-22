Войната в Украйна:

Мони Николов с едва трета загуба в Русия: Локомотив вече не е първи по важен показател

22 декември 2025, 11:28 часа 256 прочитания 0 коментара
Мони Николов с едва трета загуба в Русия: Локомотив вече не е първи по важен показател

Сребърният медалист с България от Световното първенство по волейбол през 2025 г. Симеон Николов записа едва трета загуба с клубния си Локомотив Новосибирск. Това се случи в 14-тия кръг на волейболната Суперлига на Русия. Локомотив загуби от Зенит Санкт Петербург с 0:3 (17:25, 20:25, 22:25). След това поражение отборът, воден от Пламен Константинов, загуби първото си място по най-малко загубени геймове.

Локомотив загуби с 0:3 от Зенит

На 21 декември се изигра мачът между Локомотив Новосибирск и Зенит Санкт Петербург. Срещата беше от 14-тия кръг на волейболната Суперлига на Русия, а отборът на Мони Николов записа загуба с 0:3 (17:25, 20:25, 22:25). Това е едва третото поражение за тима от началото на сезона. Симеон Николов записа 4 точки (1 ас и 100% ефективност в атака) и получи втората най-висока индивидуална оценка в своя отбор – 6.6. Най-резултатен за Локомотив беше Омар Курбанов с 11 точки, а Дмитрий Лизик и Иля Казаченков добавиха по 9 точки. Така възпитаниците на Пламен Константинов остават 3-тото място с 33 точки.

Още: За Мони Николов има слухове, но за друг българин е ясно: Родна легенда продължава работа в Русия

Симеон Николов

Локомотив вече не е първи по най-малко загубени геймове

След трите загубени гейма Локомотив Новосибирск изгуби първото място във важен показател. Отборът на Мони Николов имаше на-малко загубени геймове преди 14-тия кръг – 10, но вече е с 13. Също толкова има вторият Динамо Москва (34 точки), а с 11 е лидерът Зенит Казан (37 точки). Следващият мач за Локомотив е 1/2-финал за Суперкупата на Русия срещу Динамо Москва на 25 декември, от 15:00 ч. българско време. А следващият двубой от първенството е на 28 декември, срещу Ярославич Ярославъл, от 16:00 ч. българско време.

Още: В Турция: Мони Николов предизвика огромен интерес - 10 клуба го искат в редиците си

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Волейбол Суперлига на Русия Симеон Николов Локомотив Новосибирск
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес