За Мони Николов има слухове, но за друг българин е ясно: Родна легенда продължава работа в Русия

Легендата на българския волейбол Пламен Константинов удължи договора си с руския Локомотив Новосибирск до края на сезон 2027/2028. Новината съобщи пресслужбата на клуба. Специалистът пое "железничарите" през май 2016 г. Под негово ръководство отборът спечели титлата в местното първенство за първи път в историята си през 2020 г. Освен това във витрината има още 3 бронзови медала, едно сребро и една Купа на Русия, завоювани заедно с Константинов.

Пламен Константинов удължи договора си с Локомотив Новосибирск

„От самото начало определихме с ръководството, че за нас е важно не само да привличаме опитни играчи, но и да развиваме наши кадри. Това, разбира се, е дългосрочна цел. Развитието на собствени играчи е бавен процес, но сътрудничеството ни беше замислено за дългосрочен план. Тази работа вече дава плодове: нашите състезатели вече са в действие. Това означава, че стратегията работи, коментира Пламен Константинов.

"Разбрахме реалностите и географията на руския шампионат, а след това осъзнахме, че можем да поемем по друг път – да не разчитаме само на поканени играчи, а да развиваме свои таланти. Това е тясно свързано и с развитието на младежката система. Това е съвместна работа – на треньорския щаб на основния отбор и на младежкия, ние действаме като едно цяло", обясни още той.

В Локомотив Новосибирск от този сезон играе и българският национал Симеон Николов. През последните дни се появиха спекулации за интерес от Лубе Чивитанова, където се подвизава по-големият му брат - Александър. Слуховете бяха коментирани от баща им - Владо Николов (подробности четете в линка).