Църквата ни копае пропасти и между своите

„Оставете децата и не ги възпирайте да дойдат при Мен, защото на такива е небесното царство“ (Матей 19:14)

Деца извършват тежък грях, Синодът мълчи

Далече, далече от писаното в Евангелие от Матей е Българската православна църква (БПЦ). За по-малко от седмица църквата ни натвори доста не святи неща. Направо постъпки, за които всеки вярващ човек би си казал “Как е възможно?!“. Преди всичко патриарх Даниил и останалите членове на Светия Синод дни наред мълчат оглушително за жестокото убийство на Младежкия хълм в Пловдив, извършено от деца. Група тийнейджъри пребиха до смърт 37-годишен мъж, набеден от тях за педофил. Часове се гаврили с него, оставили го умиращ, взели му парите и си купили дюнери. Три от най-важните Божии заповеди гласят: Не убивай; Не кради; Не лъжествидетелствай против ближния си.

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Какво още трябва да стане, за да се трогнат светиня му и синодалните старци и да си дадат сметка, че и тяхно, църковно свято дело е да приласкаят децата и да възпитават в тях добродетели? Лесно е да припишеш всичкото зло на семейството, на социалните мрежи и на обществото. Остава въпросът какво направи църквата ни, за да не се стигне до деца-насилници и деца-убийци. Какво прави - бута недомислени "Добродетели и религии" вече две управления и то по модел, който мирише на Кремъл.

Български митрополит пострада тежко, Синодът мълчи

Също толкова абсурдно е мълчанието на висшия ни клир за нещастието, сполетяло митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф. Дядо Йосиф бе обявен от полицията в Ню Йорк за издирване, но два дни по-късно се разбра, че е бил блъснат от автомобил в Манхатън и откаран в болница.

Първо, изчезва православен български митрополит, Светият Синод не показва никакви признаци, че го търси, не показва никакви признаци за тревога и мълчи. После се оказва, че божият служител е пострадал тежко при катастрофа, Синодът продължава да мълчи. На страницата на Светия Синод в интернет няма нито думичка за състоянието на дядо Йосиф, нито информация за случилото се с него. Не може човек да не се запита що за отношение показват синодалните старци към собствения си брат?! Ако не беше съобщението на Министерството на външните работи, българите у нас и в чужбина нямаше да знаят, че състоянието на дядо Йосиф е стабилно и няма опасност за живота му. Синодът не изпрати никого при пострадалия (не че БПЦ няма пари за самолетен билет до САЩ и обратно), единствено представител на българското консулство в Ню Йорк е отишъл да го види в болницата. Къде отиде братската любов? Не трябваше ли висшите клирици да отслужат поне един молебен за здравето му? Излезе, че за състоянието на митрополит Йосиф се интересува само собствената му епархия.

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Вместо да се моли благо, патриархът гълчи в храма махленски

Няма как да подминем “благочестивото“ поведение на патриарх Даниил по време на служение. В храма “Св. Неделя“, по време на службата за посрещането на чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Св. Богородица, на която присъстваше и руската посланичка Елеонора Митрофанова, възникна напрежение. Много медии написаха, че Митрофанова е освиркана и посрещната с възгласи “Тук не е Москва“. Според други, струпването на много хора, желаещи да се поклонят на иконата, е породило напрежението. Каквато и да е причината, патриархът насред служението се скара на паството. След това Софийската света Митрополия като попарена отрече: "По време на утринното богослужение, което предхожда светата Литургия, Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил на два пъти призова православните християни в храма към тишина и ред, поради струпване на множество хора към чудотворната мироточива Хавайска икона на Божията Майка и създалия се шум след донасянето ѝ в храма и поставянето ѝ за поклонение. След това богослужението продължи с голямо благоговение и молитвеност". Забележете, че митрополията не уточнява по какъв начин Даниил е “призовал към тишина“. Прави само уговорката, че то не било на литургията, а на предхождащото богослужение.

Снимка БГНЕС

Дни по-късно обаче светиня му служи в провинциална черква, където заради иконата възниква блъсканица. Патриархът от престола този път откровено гълчи паството с "Няма да допусна никой до поклонение", "Отстъпете назад!", "Не искам да чувам глас" и "Престанете да говорите“. Цитатите са точни и увековечени с видео във Фейсбук. Можете да го гледате ТУК. Където и когато и да се е случило, остава въпросът дали един служител на Бога може да се държи по такъв начин в храма. И още, излиза, че когато трябва да замаже стореното от предстоятеля ѝ, църквата умее да говори. Но когато става дума за децата и за ближния ѝ, мълчи.

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Свадата с архимандрит Никанор – да искаш позволение, за да проявиш милосърдие

Игуменът на Църногорския манастир архимандрит Никанор е един от малкото, да не кажем единственият сред висшия клир, който се осмели да каже, че БПЦ се занимава с несвойствени неща. С други думи, бърка се в политиката. Нима самият премиер Румен Радев не каза, че лично патриархът му се е обадил, за да наложи вето на вписването в европейския списък със санкционирани на руския патриарх Кирил, известен и като кагебиста Гундяев? Руският патриарх, който подкрепя агресията на Русия срещу Украйна и благославя убийствата на невинни хора? Вместо да подпише оставката, която архимандрит Никанор си подаде, Даниил отказа да го освободи, докато трае ревизията в Гигинския манастир и на два пъти го наказа. Никанор твърди, че наказанието е защото приел група украински деца в манастира. От Светия Синод, след като бързичко спретнаха писмо в подкрепа на Даниил, излязоха със смешното обяснение, че наказали Никанор не заради децата, а защото не поискал благословление преди да ги приеме. Нима един духовник трябва да иска позволение и благословление за всеки жест на милосърдие и благотворителност, които предприема?! В тази далечна от духовността разпра дали има финансови злоупотреби в Църногорския манастир трябва да се произнесат други институции, а не църквата. Не трябва да се заклеймява един духовник за инакомислие, с което не е нарушил каноните на вярата. Още: Архимандрит Никанор: Има начин Даниил да си отиде като патриарх (ВИДЕО)

По темата с Никанор - бързо-бързо в редакционната ни електронна поща се появиха анонимни съобщения как той бил "агент на Ватикана", с аудиозапис и твърдения, че Никанор говори през 2024 година с падре Яромѝр Зàдрапа дългогодишен мисионер в България, който към 2024 г. и понастоящем е служител (църковно-дипломатически представител) на Източната секция на Дикастерия за насърчаване на християнското единство, отговарящ за връзките с православните църкви от славянската традиция във Ватикана. Заключението на съобщението е, че Никанор призовавал Ватикана да се свърже с Бойко Борисов и Делян Пеевски, за да повлияе за избора на български патриарх. Много чудно как запис от 2024 година изтече сега - запис, който първо следва да се верифицира.

Остава тежкият въпрос за вярата на вярващите в българското висше духовенство. Защото всеки вярващ и мислещ човек би си казал: “Не искам такива посредници между мен и Бога, които копаят пропаст без дъно между човеците и събарят вярата ми в нея.“

Автор: Спасиана Кирилова