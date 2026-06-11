Мисълта за реномето: Разликата в "чипа" между българския и гръцкия туризъм

Лятото идва и целокупното българско, а и европейско човечество, ще почива някъде. Въпросът е къде.

Традиционното съперничество с Гърция вече е в разгара си. Размятат се цени на шезлонги и нощувки, тол такси, менюта в ресторанти и изследвания за чистотата на водата.

Проблеми има навсякъде, но отношението и погледът към тях е онази разлика, която отличава посредствения туризъм на "магия" от отговорната секторна политика.

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В Гърция се притесняват, че настоящият сезон може да е по-слаб. Като един от основните проблеми в южната ни съседка отчитат дългото чакане на границата. Особено впечатляващ е погледът, който имат хората там над казуса.

Гръцката грижа за реномето и българското "ден година храни"

В няколко коментара на експерти из гръцките медии основна емоция е възмущението от удара по реномето на Гърция. Според тези коментари е недопустимо това да е лицето на една топ туристическа дестинация, недопустимо е туристите да започват почивките си с разочарование и трудности и е недопустимо "вратата" към Европа за много гости да изглежда по този начин.

Експерти подчертават с неприкрито съжаление, че тази репутационна щета може да откаже някои туристи да посетят Гърция и те е възможно да се насочат към Албания или България.

Източник: БГНЕС

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Да сте чули някога родният туризъм да говори за репутационни щети?

Да сте чули някой хотелиер да държи сметка на властта за дупките по магистралите към морето, защото ще затруднят туристите? Или да негодува срещу презастрояването, защото ще направи лошо впечатление на гостите? Или да се възмущава, че таксито в Слънчев бряг е 34 евро за 8 минути возене и недоволният клиент ни разнася като мошенници из социалните мрежи? Вчера браншова организация сигнализира за проблеми с преминаването през граничните пунктове в Европа заради нови правила, като заяви, че това води до пропуснати нощувки, провалени туристически програми и финансови загуби за бизнеса. Не до удар по имиджа на България. До финансови загуби за бизнеса. Фокусът е дотам - до личния джоб.

Родният туризъм живее ден за ден и не мисли за утре. Важно му е, че някакви хора са се оказали по нашите плажове, по нашите хотели и по нашите ресторанти, и е от съществена важност да ги отупа като брашнени чували на максимум. Дали ще се върнат догодина не е от належаща важност. Дали ще харесат страната ни и дали тя ще разкрие потенциала си достойно пред тях не е тяхна работа. Тяхна работа е с минимум инвестиция да изкарат максимум печалба.

Хотелиерите и ресторантьорите са фокусирани върху проблемите си индивидуално, по браншове. Затова от техните среди няма да прочетем анализ как цените, по-високи от Берлин, Париж и Барселона, ще оставят трайно негативно впечатление у туристите и те ще запомнят България с лошо. Не, от тях можем да чуем само как тези цени са неизбежни и дори с тях, са на прага на оцеляването.

Ето защо Гърция посреща 4-5 пъти повече туристи от България. Не само защото плажовете й са повече. Защото подхожда с мисъл, отношение и грижа. "Ден година храни" не е гръцката концепция за туризма. Българската е. Затова резултатът е логичен.

Автор: Десислава Любомирова