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34 евро с такси от хотел до хотел в Слънчев бряг: Британски турист се оплака от българските таксиджии

09 юни 2026, 14:55 часа 424 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
34 евро с такси от хотел до хотел в Слънчев бряг: Британски турист се оплака от българските таксиджии

Летният сезон вече е факт и черноморските ни курорти се пълнят все повече с туристи. По традиция в голяма част от почивните ни комплекси ваканцията си прекарват много чужденци, но един от тях със сигурност ще запомни лято 2026 г., тъй като е платил 30 евро за такси, като по думите му е бил закаран от един хотел до друг в рамките на Слънчев бряг.

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В групата Sunny Beach Official Group 2026 потребител с името Dylan Watson от Великобритания е публикувал снимка на документ, който прилича на касов бон, в който пише, че на 7 юни е платил 34,11 евро за разстояние от 12,952 км. В документа има и подробна разбивка за това как е формирана крайната цена:

  • начална такса - 3,80 евро
  • цена на километър - 2,30 евро
  • изминати километри - 12,952
  • цена за престой - 0,52 евро за 0,26 минути
  • обща сума - 34,11 евро

Снимка: Dylan Watson/Sunny Beach 2026 Official Group/Facebook

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На документа, издаден от таксиметровия шофьор, се вижда, че пътуването е продължило 8 минути. Ако за 8 минути е изминато разстоянието от 13 км, както пише в бележката, до колата трябва да се е движела със средна скорост от близо 100 км/ч. Според коментиращите публикацията, това е ясен знак, че британският турист е бил измамен.

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По думите на Dylan Watson, той е поръчал такси от един хотел, за да бъде закаран до друг и в крайна сметка е получил този документ. Под снимката и българи, и чужденци съветват всички туристи много внимателно да гледат цените на таксиметровите коли, за да не се окажат неприятно изненадани в края на пътуването си. Но, също така, да не слагат всички таксиметрови шофьори под общ знаменател, тъй като има и съвестни хора, които не се опитват да излъжат клиентите си.

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Слънчев бряг такси туристи таксиметрови услуги лято 2026
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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