В Гърция се уплашиха, че България ще им вземе туристите: Вижте защо

Солун. Срамни опашки на северната граница. Чакащи туристи , отчаяни агенции и правителство, което бедства по отношение на развитието на сухопътните гранични пунктове на Македония и Тракия. Това пише в свой материал гръцкото издание Efsyn.

Докато Северна Гърция се готви да посрещне голямата вълна от летни посетители от Балканите, положението на границата е притеснително.

По граничните пунктове се вият километрични опашки, дългите закъснения са факт, а гледките на притеснени хора са се превърнали в ежедневие от около месец, което предизвиква силна загриженост по отношение на ефекта, който този проблем може да окаже върху туризма, пише изданието.

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В Гърция отдавна върви дебата дали страната е била подготвена навреме за въвеждането на новата европейска система за биометричен контрол.

Картината по северните граници на Гърция през последните седмици не напомня на един европейски вход към топ туристическа дестинация. Километри "заседнали" коли, туристически автобуси, спрели с часове, семейства с малки деца, чакащи под слънцето, и пътешественици, започващи ваканциите си с раздразнение и дискомфорт.

Според гръцки експерти пълното внедряване на новата европейска система за биометричен контрол Entry/Exit System (EES), съчетано с ограничените възможности на граничните пунктове, създават сериозни затруднения.

Според очевидци преди дни чакането за автомобили е надхвърляло 2 часа, а за туристически автобуси - 5. В други случаи, регистрирани през предходните седмици, закъсненията са достигали екстремни нива, особено в Еврос.

Източник: БГНЕС

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България и Албания могат да "откраднат" туристите

Според изданието всяка година стотици хиляди посетители от Сърбия, Северна Македония, Косово, България и Турция преминават границите, за да се озоват на плажовете в Халкидики, Пиерия, Кавала, Тасос и Александруполис или да посетят Солун.

"Това са пазари, които поддържат хиляди бизнеси, от хотели и стаи за гости до ресторанти, бензиностанции и магазини. Именно затова кадрите предизвикват толкова голяма тревога сред хората в туристическата индустрия. Опашките по границите не са просто оперативен проблем. Те са дискредитация за самата дестинация. И особено във време, когато негативните преживявания се разпространяват в реално време чрез социалните мрежи, туристическите уебсайтове и медиите. Изображенията от гръцките граници вече са възпроизведени от медиите в Сърбия и Северна Македония", пише изданието.

Гръцки служители в областта на туризма предупреждават, че когато един турист знае предварително, че може да се наложи да чака 3, 4 или дори 5 часа, за да премине границата, той започва да обмисля алтернативни варианти. Албания и България системно инвестират в развитието на туризма си през последните години, претендирайки за все по-голям дял от същите пазари, които са традиционни за Северна Гърция.

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Така според гръцки експерти гръцките туристи всъщност могат да се насочат към България, за да се спестят чакането по границите.