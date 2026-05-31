Край на схемата "чадър срещу кафе": Сянката в Гърция поскъпва до шокиращите 200 евро

Икономическите затруднения се отразяват на гръцкия туристически сектор и страната се отказва от една от най-привлекателните си практики - сянка на плажа срещу минимална консумация.

В предпочитаната от българските туристи Северна Гърция цените за сянка на плажа са по-високи от миналата година.

Сериозно поскъпване на сянката

На Халкидики повечето плажни заведения изискват консумация поне 30 евро на човек. Там цената на кафето е 5 евро, а безалкохолното - 8 евро. Има и луксозни услуги и изискване за консумация от 100 евро.

Плажовете от Александруполис до Солун прилагат различна схема на услуги, но вече никъде не осигуряват чадър само срещу едно кафе. Навсякъде важи правилото "колкото по-близо до морето, толкова по-скъпо".

Плажовете са пълни с почиващи заради високите температури. В Атина на много места изискват плащане на вход и отделна цена за чадър и шезлонг. На плажа Вулягмени например сянка за двама души струва солено - цели 210 евро, предаде БНР.

Безплатни са общинските плажове. Там се предлагат само чадъри.

