Туристическият бранш сигнализира за проблеми по границите: Губим пари!

За сериозни проблеми по европейските граници алармират от Обединение "Бъдеще за туризма". От организацията настояват за спешни мерки за облекчаване на преминаването през граничните пунктове в Европа след въвеждането на изискването за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани от държави извън Европейския съюз.

Обединението пише в писмо до правителството, че липсата на отделни коридори за граждани на Европейския съюз води до забавяния от 8 до 18 часа на граничните пунктове. Според туроператорите това причинява пропуснати нощувки, провалени туристически програми и финансови загуби за бизнеса.

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Особено тежка е ситуацията на пункта Сирет – Порубне между Румъния и Украйна, където автобуси с украински деца, които пътуват за летни лагери, и техни придружители чакат с часове.

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"Ние имаме курсове всеки ден, които тръгват от Украйна. Автобусите чакат между 11-12 до 15 часа на границата, за да влязат от Украйна в Румъния. Там пътуват основно деца, жени, няма нормални условия даже там, има някаква една тоалетна, нечовешки условия – да държиш деца в автобус 12 часа на едно място. В България те на практика трябва да се настанят около 14:00 часа в хотелите, ние караме сутринта в 4:00-5:00 часа в Слънчев бряг", заяви Тодорка Енева – управител на туроператорска фирма.

Туристическите фирми сигнализират, че заради проверки на тахографите на автобусите, които преминават през граничните пунктове, са съставени актове на шофьорите, има и отнети шофьорски книжки за по 1 година заради просрочване на допустимото работно време на водачите, предаде БНР.

От Обединение "Бъдеще за туризма" настояват за среща с представители на институциите и посолствата на Румъния и Хърватия за намиране на решение. В противен случай организацията предупреждава, че ще сезира Европейската комисия.

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