100 жертви на бомбен атентат в Сомалия (ВИДЕО)

"Досега загиналите достигнаха 100 души, а ранените са 300, като броят както на загиналите, така и на ранените продължава да се увеличава", заяви той, след като посети мястото на атентата.

Два автомобила, натъпкани с експлозиви, бяха взривени в разстояние на няколко минути близо до оживения кръстопът Зобе, последвани от стрелба, насочено срещу сомалийското министерство на образованието.

Следобедните взривове разбиха прозорците на близките сгради, разпръснаха шрапнели и вдигнаха във въздуха кълба дим и прах.

A video of the terrorist attack in #Mogadishu, #Somalia. pic.twitter.com/gsxQf56DAv