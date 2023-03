Циклонът "Фреди" уби 56 човека в Африка

Местната полиция съобщи, че 51 души в Малави, включително 36 в Чилобве във финансовия център Блантайр в центъра на страната, са загинали, а няколко други са изчезнали или ранени. Тригодишно дете, което е било „заклещено в отломките“, също е сред жертвите, като родителите й са сред обявените за изчезнали.

Властите в Мозамбик съобщиха, че петима души са били убити в страната от събота. В Мозамбик се очакваше циклонът да удари за втори път. ОЩЕ: Циклонът „Фреди” ще удари Мозамбик за втори път

Циклонът се разви край северното австралийско крайбрежие в началото на февруари и след това измина хиляди километри през южната част на Индийския океан, като засегна Мавриций и Реюнион, преди да достигне сушата в Мадагаскар две седмици по-късно, а след това и тази на Мозамбик, предава Associated Press.

An unrelenting Cyclone Freddy that is currently battering southern Africa has killed at least 44 people in Mozambique and Malawi since it struck the continent for a second time on Saturday night, authorities confirmed. https://t.co/6HA95jhzwl