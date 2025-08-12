СЗО: Повече помощи за Газа преди израелската окупация

Световната здравна организация (СЗО) призова Израел да позволи складиране на медицински запаси за справяне с катастрофалната здравна ситуация в Газа, преди да поеме контрол над град Газа. Това предава АФП, цитирана от БГНЕС. Израел обяви, че военните ще поемат контрол над града по план, одобрен от кабинета за сигурност на премиера Бенямин Нетаняху — решение, което предизвика вълна от международни критики.

„Искаме да съберем запаси, всички чуваме, че се допуска повече хуманитарна помощ — но това още не се случва или става с твърде бавни темпове,“ каза Рик Пийпъркорн, представител на СЗО в палестинските територии. По думите му 52% от лекарствата в Газа вече са напълно изчерпани.

ООН предупреди миналия месец, че в Газа се развива глад, тъй като Израел силно ограничава вноса на помощи.

По-малко медицински материали от необходимото

Пийпъркорн обясни, че организацията успява да внася по-малко медицински материали от необходимото „заради тромави процедури“ и продукти, които „все още са забранени за внос“ — тема на постоянни преговори с израелските власти.

Снимка Getty Images

„Искаме бързо да заредим болниците след новините и целия дебат за евентуална инвазия в Газа,“ допълни той. „В момента това не е възможно. Трябва да можем да внесем всички жизненоважни лекарства и медицински материали.“

По данни на СЗО в момента функционират само 50% от болниците и 38% от първичните здравни центрове — и то частично.

Катастрофална здравна ситуация

Заетостта на леглата е достигнала 240% в болница „Ал-Шифа“ и 300% в „Ал-Ахли“ в северната част на Газа.

„Общата здравна ситуация остава катастрофална,“ подчерта Пийпъркорн. „Гладът и недохранването продължават да опустошават Газа.“

От началото на годината до 5 август от последиците на недохранване са починали 148 души. Само през юли близо 12 000 деца под пет години са били диагностицирани с остро недохранване — най-високият месечен брой, регистриран досега в Газа.

От тях 2 562 деца страдат от тежка форма на остро недохранване, като 40 са били хоспитализирани в специализирани центрове за стабилизация.

