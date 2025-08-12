Трима българи се класираха на 1/2-финалите на турнира по кикбокс на Световните игри

Тримата национали по кикбокс Александра Георгиева, Борислав Радулов и Димитър Стоянов постигнаха победи в своите първи срещи на Световните игри в Чънду (Китай) и продължават борбата за медалите във фазата на полуфиналите.

Кои са българите в турнира по кикбокс?

При жените Александра Георгиева надигра Пелин Росин (Нова Зеландия) в категория до 60 килограма стил пойнт файтинг и на полуфиналите ще спори с Михаела Горалжикова (Словакия). Световният шампион в татами стиловете Борислав Радулов също е на полуфинал след победа над южноафриканеца Ахмат Махомед в категория до 63 кг стил пойнт файтинг. В спора за отличията в сряда Радулов се излезе срещу Габриеле Ланзирао (Италия).

Третият българин на Световните игри на ринг Димитър Стоянов продължава участието си в категория до 75 кг стил К1 след категорична победа с нокаут над узбекистанеца Давлатбек Раймжонов. Съперник на българина на полуфинала ще бъде поляка Доминик Цинал.

