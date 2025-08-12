Войната в Украйна:

"Алтернатива на сегашното правителство има - самостоятелно управление на ГЕРБ и ДПС-НН": Анализ

12 август 2025, 14:22 часа 343 прочитания 0 коментара
"Обществото има доста основания да се съмнява, че политиците бъркат здраво в кацата с меда." Това каза пред БНР политологът и университетски преподавател проф. Александър Маринов, бивш председател на Стратегическия съвет при президента Румен Радев.

По думите му извън съмнение е, че публичните финанси на държавата са в много лошо състояние и това не се отрича от управляващите, но "се търси причината някъде другаде, някъде преди и в някои други хора":

"Има доста странни мерки, които предприе правителството, които издават сериозни притеснения и усилия всячески да се попълни хазната и това не е само разпродажбата на 4400 държавни имота, а и тази не съвсем публична договорка с банките - да превеждат изпреварващо данъците си за 2026 г. сега в Бюджета".

Според проф. Маринов проблемите във финансите на държавата са заради "спринта към въвеждане на еврото точно сега, без да сме готови" и формирането на Бюджет 2025 с раздута приходна част, "за да излезе необходимият 3% дефицит по формалните критерии за еврозоната".

Апетитните обекти в списъка от 4400 имота са вкарани по нечие указание, смята той.

Снимка: БГНЕС

Кой е на власт и кой е опозиция?

"Министерският съвет направи логичното, като върна топката в парламента, за да си поеме своята част от отговорността за приетия от тях по този начин закон. "ДПС-Ново начало" реагира заради изказването на президента, че това е правителство на Пеевски и Борисов. ... Пеевски не е директно свързан с властта и това положение е изгодно за него, защото не носи отговорността, но с оглед на амбициите му, той иска да управлява. Ако се оправдае хипотезата за предсрочни избори скоро, той ще иска да влезе във властта с партия, която като представителство е горе-долу сравнима с това на ГЕРБ. И тази задача не е неизпълнима, като виждаме възможностите на ДПС-НН".

Политологът подчерта, че ДПС-НН и ГЕРБ са скачени съдове, защото ресурсът от гласове, който вземат, е "по начин, който не е в съответствие с духа и буквата на Изборния кодекс", а този ресурс не е неизчерпаем.

"Алтернатива на сегашното управление е самостоятелно управление на ГЕРБ и ДПС-НН, без да има малки и доста лакоми партньори. Такова съвместно открито управление на ГЕРБ и ДПС-НН отваря съвършено нова политическа ситуация, в това число от гледна точка на отношенията между тях", посочи той.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
