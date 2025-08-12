Войната в Украйна:

Митов с първи думи за акцията на прокуратурата за износа на оръжия за Украйна

Вътрешният министър Даниел Митов излезе с първи думи след мащабната акция на прокуратурата за корупция при износ на оръжие за Украйна на завишени цени. "МВР оказва съдействие на следствените органи и естествено става въпрос за съдействие по международна линия. От там насетне информацията, която може да бъде дадена е от следствието", каза Митов запитан от журналисти във връзка с акцията.

Припомняме, че за акцията съобщиха от пресцентъра на прокуратурата, като стана ясно, че екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната. Разследването е в изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна. Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени, отбелязват от държавното обвинение. ОЩЕ: Мащабна акция на прокуратурата за корупция при износ на оръжие за Украйна на завишени цени (СНИМКИ)

Дронът на Българското Черноморие 

Вътрешният министър бе попитан и във връзка с намерения край Созопол дрон. 

"Не сме сигурни дали е украински, може да е руски. Очевидно е донесен от течението на Черно море, изхвърлен е на плажната ивица", посочи министърът.

По думите му районът е отцепен от полицията и военните са го обезопасили. ОЩЕ: Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)

