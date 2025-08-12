Войната в Украйна:

Германската индустрия губи конкурентоспособност

12 август 2025, 14:31 часа 350 прочитания 0 коментара
Скъпите енергоизточници, тежката бюрокрация и високите данъци подкопават конкурентоспособността на германските индустриални компании, особено в машиностроенето, показва проучване на института "Ифо", цитирано от БТА. 

През юли около една четвърт от индустриалните предприятия са съобщили за влошаване на позициите си спрямо конкуренти извън ЕС – дял, който остава непроменен спрямо предишното проучване през април.

В рамките на вътрешноевропейската конкуренция се наблюдава леко подобрение – делът на фирмите, отчитащи намалена конкурентоспособност спрямо други държави членки на ЕС, е спаднал от 13,4 на сто на 12,0 на сто.

Още: Българският износ за Германия продължава да се свива сериозно

"Германската индустрия се бори със структурни недостатъци – като високи цени на енергоизточниците, регулации и условия за инвестиции“, коментира ръководителят на проучванията в "Ифо" Клаус Волрабе. "Много компании губят позиции в глобален мащаб", добавя той. 

Инфлацията в Германия е невиждана от девет месеца

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Конкурентоспособност Германия индустрия германска икономика информация 2025
