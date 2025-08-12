"Вниманието е най-добрият пожарогасител": 330 от пожарите са заради палежи

Възникналите пожари са над 1000, като най-проблемни са този в Пирин и в Сунгурларе. В над 330 от случаите обаче става въпрос за палежи, като половината са умишлени, а другата поради набрежност. Информацията изнесе вътрешният министър Даниел Митов след заседание на Оперативния щаб за справяне с пожарите, възникнали на територията на страната. "Вниманието е най-добрият пожарогасител", каза в тази връзка Митов пред медиите.

Стана ясно, че част от лицата при умишлените палежи са установени.

Небрежността

Митов призова хората да бъдат много внимателни, защото при това сухо време и силен вятър - пожарите се разпространяват много бързо.

"Небрежността може да се изразява в много неща - дали ще е изхвърлен фас, дали ще са запалени отпадъци в двора, дали ще е подготвяне на зимнина, дали ще е рязане с ъглошлайф. Много могат да са причините, последният е заради обгарял кабели", каза Митов.

По думите му хората трябва да имат предвид, че гасенето на пожарите отнема много ресурс на МВР, представлява опасност за самите пожарникари, опасност за населени места. "Горят гори", добави Митов.

Евакуацията

Даниел Митов призова гражданите в случай на евакуация да оказват съдействие на властите и увери, че не се прави, защото някой иска, а защото се налага. ОЩЕ: Горяха стари казарми, подпалвачът е задържан