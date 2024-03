Нерегистрирани гробове и експлоатация на стотици деца: Арестуваха водач на секта в Зимбабве (ВИДЕО)

В изявление говорителят на полицията Пол Няти твърди, че Исмаил Чокуронгерва, 56-годишен, „самопровъзгласил се“ пророк, ръководи секта с повече от 1000 членове във ферма на около 34 км (21 мили) северозападно от столицата Хараре, където деца са настанени заедно с други вярващи. Децата, които вече са спасени, „са били използвани за извършване на различни физически дейности в полза на ръководството на сектата“, твърди той. От 251 деца 246 са без акт за раждане.

„Полицията установи, че всички деца в училищна възраст не са посещавали формално образование и са били подложени на малтретиране като евтина работна ръка, извършвайки работа в името на това да бъдат научени на житейски умения“, твърди Няти. Полицията казва, че открива гробове, сред които има и такива на седем бебета, чиито погребения не са регистрирани от властите.

Той казва, че полицейски служители са нахлули в светилището във вторник (12.03). Чокуронгерва, който нарича себе си пророка Исмаил, е арестуван заедно със седем свои помощници „за престъпни дейности, които включват малтретиране на непълнолетни“.

Държавен таблоид H-Metro, който придружава полицията по време на акцията, показа как полицаи се карат с вярващи жени в бели дрехи и кърпи за глава, които настояват за връщането на децата. „Защо ни вземат децата? Тук ни е удобно. Ние нямаме проблем тук“, извика една от жените във видео, публикувано в акаунта X на вестника, бивш Twitter. Вярващите описват комплекса като „тяхната обетована земя“.

