Срещата Тръмп-Путин ще се проведе в американска военна база: Белият дом искаше да избегне това

Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин ще се проведе в американската военна база близо до град Анкъридж, в Аляска. Белият дом се е надявал да избегне ситуацията, при която руският лидер и неговият антураж да се окажат точно на територията на американски военен обект, но в крайна сметка това се оказало наложително.

Причината за този избор е много прозаична, съобщава CNN, позовавайки се на информация на запознати служители на Белия дом, пожелали анонимност - в момента Аляска е в пиковия си туристически сезон и всички места, подходящи за среща на двамата лидери, са резервирани. Друг важен момент е нуждата от осигуряване на максимална безопасност за тази среща, а най-добри възможности за това дава именно военната база.

Организаторите на срещата скоро са стигнали до заключението, че единственият град в огромния щат Аляска, подходящ за провеждането й, би бил Анкъридж. И единствено базата Елмендорф-Ричардсън в северните покрайнини на града би могла да отговори на изискванията за сигурност.

Изданието отбелязва още, че Белият дом и Кремъл са се спрели на Аляска като място за срещата след продължителни задкулисни преговори. Действително малко бяха местата, където можеше да се проведе подобна среща като се има предвид, че Путин е издирван от Международния наказателен съд за военни престъпления от 2023 г.

Русия е отхвърлила всички възможни европейски държави с изключение на Унгария на верния съюзник Орбан. Така изборът е бил между Унгария и САЩ, според източници на медията.

В крайна сметка американските представители останали доволни и донякъде изненадани, когато Путин се съгласил да пристигне в Аляска. "Мисля, че би било много уважително руският президент да дойде в нашата страна, вместо ние да отидем в неговата страна или дори в трета страна", каза Тръмп през седмицата.

"Единственото по-добро място за Путин от Аляска би било, ако срещата на върха се проведеше в Москва", каза бившият съветник по националната сигурност на Тръмп Джон Болтън.

