Заради Шенген: Добри резултати в туризма

13 август 2025, 12:58 часа 284 прочитания 0 коментара
Добри резултати в сферата на туризма отчете заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева. Причината се корени в приемането на България в Шенген. Припомняме, че това се случи на 1 януари 2025 г., с което падна граничния контрол в Шенгенското икономическо пространство. Стана ясно, че от януари до края на май са регистрирани 2.7 милиона туристи и над 6 милиона нощувки, обяви заместник-министърът предаде националното радио. Припомняме, че данните за летния туристически сезон също покриват очакванията на Института за анализи и оценки в туризма, които определиха лято 2025 до момента като доста силно откъм туристи. 

Еврото и туризма

Според заместник-министър Ирена Георгиева с въвеждането на еврото от началото на 2026 година страната ни ще стане още по-атрактивна дестинация за чуждите туристи, особено за тези от Европейския съюз. 

"Приемането на България в еврозоната е не само икономически процес, но и възможност за изграждане на нова идентичност на страната ни в европейски и глобален контекст, което носи повече сигурност, стабилност, гъвкавост и надяваме се повече инвестиции в България. Еврото е предпочитаната валута при почти 40% от трансграничните плащания в световен мащаб и за почти половината от износа на ЕС в световен мащаб", смята тя. ОЩЕ: "Очакваме 30 хил. китайски туристи": Защо Турция е крачка пред нас?

Деница Китанова
Деница Китанова
