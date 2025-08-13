Войната в Украйна:

13 август 2025, 12:47 часа 443 прочитания 0 коментара
Резиденцията на Путин е пазена от толкова ПВО системи, колкото за 4 млн. души (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Сателитни снимки показаха, че най-малко 12 въздушни отбранителни единици – предимно системи "Панцир-С1" – са разположени в близост до резиденцията на руския диктатор Владимир Путин във Валдай, Новгородска област. Това съобщи Радио "Свободна Европа"/"Свобода" (RFE/RL), позовавайки се на кадрите. На 12 август потребител на социалната мрежа X заяви, че е забелязал в Yandex Maps няколко неотчетени досега системи за противовъздушна отбрана във Валдай. Журналистът от RFE/RL Марк Крутов потвърди откритието и публикува снимки на всички системи в района.

Първата система за противовъздушна отбрана, инсталирана само на няколко километра от резиденцията на Путин във Валдай, беше идентифицирана през януари 2023 г.

Година и половина по-късно, през юли 2024 г., RFE/RL съобщи, че втора ПВО система "Панцир-С1" е била забелязана в близост до резиденцията.

Путин е охраняван като за цял руски град

Медията отбелязва, че в момента около резиденцията на Путин има само около пет пъти по-малко системи за противовъздушна отбрана, отколкото в руската столица Москва и околния регион, където живеят над 20 милиона души.

Димитър Радев
