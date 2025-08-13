Резиденцията на Путин е пазена от толкова ПВО системи, колкото за 4 млн. души (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Сателитни снимки показаха, че най-малко 12 въздушни отбранителни единици – предимно системи "Панцир-С1" – са разположени в близост до резиденцията на руския диктатор Владимир Путин във Валдай, Новгородска област. Това съобщи Радио "Свободна Европа"/"Свобода" (RFE/RL), позовавайки се на кадрите. На 12 август потребител на социалната мрежа X заяви, че е забелязал в Yandex Maps няколко неотчетени досега системи за противовъздушна отбрана във Валдай. Журналистът от RFE/RL Марк Крутов потвърди откритието и публикува снимки на всички системи в района.
I have another confirmed one in Valdai (south of airport)— jembob 🇺🇦 (@jembobineuse) August 12, 2025
57.954779, 33.243538
Streetview: https://t.co/41RYw1aIAy pic.twitter.com/XfDpNAyMKf
Dashcam for Flakturm 4— jembob 🇺🇦 (@jembobineuse) August 12, 2025
57.9438260, 33.2969890https://t.co/HuniW8IjbL pic.twitter.com/47WcoZBxba
Първата система за противовъздушна отбрана, инсталирана само на няколко километра от резиденцията на Путин във Валдай, беше идентифицирана през януари 2023 г.
Година и половина по-късно, през юли 2024 г., RFE/RL съобщи, че втора ПВО система "Панцир-С1" е била забелязана в близост до резиденцията.
Путин е охраняван като за цял руски град
Медията отбелязва, че в момента около резиденцията на Путин има само около пет пъти по-малко системи за противовъздушна отбрана, отколкото в руската столица Москва и околния регион, където живеят над 20 милиона души.
Putin’s residence is guarded by 12 air defense systems, Radio Free Europe/Radio Liberty reports.— NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2025
Twelve towers equipped with Pantsir systems surround Putin’s residence — only five times fewer than the total number of air defense positions in Moscow and the Moscow region, where… pic.twitter.com/cVVltMI5ke
