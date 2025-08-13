Какво се случва? Още един отбор от Втора лига остава без треньор!

От началото на сезона във Втора лига изминаха едва три кръга, но напрежението явно е огромно, тъй като втори отбор е напът да остане без треньор. Става въпрос за тима на Хебър Пазарджик, който може да се раздели със своя наставник Николай Митов. За това разкри самият специалист пред колегите от „Мач Телеграф“. „Гробарите“ бяха разтърсени от огромен скандал, след като стана ясно, че шефът на ДЮШ Йордан Чолов е заплашвал треньора на първия отбор, а пък той е поставил ултиматум на президента.

„Очевидно Йордан Чолов има силни позиции другаде“

В крайна сметка изглежда, че Николай Митов ще си събере багажа от стадион „Георги Бенковски“ в най-скоро време. По думите му футболистите на тима и феновете са зад него, но явно Йордан Чолов има силни позиции другаде.

„Дойдох в Пазарджик, за да помогна на Хебър, а не да се занимавам с простотии, интриги или някоя да ме заплашва и обижда. Най-вероятно ще напусна отбора след този скандал, натам отиват нещата. Футболистите и феновете са зад мен, но Йордан Чолов очевидно има силни позиции другаде“, заяви Николай Митов.

Чолов отговори на Николай Митов

Самият Чолов призна, че е изпратил гневно съобщение на Николай Митов, в което му е заявил, че няма никакво право да си измива ръцете с него. Шефът на школата на Хебър бе категоричен, че няма да позволи на „някакви мерзавци“ да го ползват за бушон и да обясняват собствената си чисто човешка несъстоятелност по този начин.

„Като начало искам да заявя най-отговорно, че стоя зад това, което съм казал на Митов. Изпратих му гневно съобщение, в което му заявих, че няма никакво право да се измива ръцете с мен. Аз нямам достатъчно досег с Николай Митов, не желая и да имам. Както казах многократно, ако аз с моята работа в клуба преча по някакъв начин на възхода на футбола в града, ще си тръгна на мига. Няма обаче да позволя на някакви мерзавци да ме ползват за бушон и да обясняват собствената си чисто човешка несъстоятелност по този начин, отклонявайки вниманието от липсата на игрови форми и резултати на отбора“, изригна Йордан Чолов.

ОЩЕ: Емблематичен български клуб остана без треньор след само 3 изиграни кръга