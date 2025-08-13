Войната в Украйна:

Изумително: Създадоха робот-антилопа (ВИДЕО)

13 август 2025, 12:45 часа 233 прочитания 0 коментара
Изумително: Създадоха робот-антилопа (ВИДЕО)

Китайските учени не спират да изумяват. Този път те създадоха робот, преоблечен като антилопа, на Тибетското плато. Целта им е да изучат начина на живот на животните и екосистемата им. От разстояние механизираното животно прилича на истинска антилопа, но отблизо се виждат камери близо до очите на "шпионина".

ОЩЕ: Технологичен пробив: Създадоха летящ робот-комар (ВИДЕО)

Според Синхуа, роботът изминал два километра и успешно се присъединил към стадото в природния резерват Кекесили в северозападното Тибетско плато на надморска височина над 4600 метра. Истинските антилопи проявили интерес към "новодошлия".

ОЩЕ: Новият най-евтин робот-хуманоид в света - със заявка за чудо (ВИДЕО)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Експериментът е бил успешен — антилопите са приели робота като свой и не са се страхували от него.

Тибетската антилопа е едно от най-слабо проучените копитни животни в света. Тя живее главно във високопланинските степи на Тибетското плато в Китай и региона Ладакх в Индия. Видът страда от бракониерство заради ценната си козина.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Робот Китай антилопа
Още от Технологии
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес