Изумително: Създадоха робот-антилопа (ВИДЕО)

Китайските учени не спират да изумяват. Този път те създадоха робот, преоблечен като антилопа, на Тибетското плато. Целта им е да изучат начина на живот на животните и екосистемата им. От разстояние механизираното животно прилича на истинска антилопа, но отблизо се виждат камери близо до очите на "шпионина".

Според Синхуа, роботът изминал два километра и успешно се присъединил към стадото в природния резерват Кекесили в северозападното Тибетско плато на надморска височина над 4600 метра. Истинските антилопи проявили интерес към "новодошлия".

Експериментът е бил успешен — антилопите са приели робота като свой и не са се страхували от него.

Тибетската антилопа е едно от най-слабо проучените копитни животни в света. Тя живее главно във високопланинските степи на Тибетското плато в Китай и региона Ладакх в Индия. Видът страда от бракониерство заради ценната си козина.