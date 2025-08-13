Емблематичен български клуб остана без треньор след само 3 изиграни кръга

Футболният Етър се разделя със старши треньора Живко Желев по взаимно съгласие, съобщават от клуба от Втора лига.

„Уважаеми привърженици, футболни хора и приятели на Етър,

Ръководството на Етър Велико Търново изразява своята искрена признателност към старши треньора Живко Желев и целия му треньорски щаб за отдадената работа, професионализма и всеотдайността, които показаха през времето, в което бяха начело на отбора.

Под тяхно ръководство „виолетовите“ записаха редица запомнящи се победи, изградиха силен колектив и показаха борбен дух, достоен за традициите и историята на клуба. Живко Желев и неговият екип винаги са работили със страст и уважение към играчите, феновете и емблемата на Етър.

Раздялата ни е по взаимно съгласие, с уважение към постигнатото и приноса на треньора и неговите колеги.

Желаем им здраве, много бъдещи успехи в професионалния и личния път, и оставаме уверени, че вратите на „Ивайло“ винаги ще бъдат отворени за тях. Благодарим ви!“, се казва в изявление на клуба.

