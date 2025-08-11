Войната в Украйна:

Сърбинът, който постла пътя на България към Евро 2004

11 август 2025, 19:00 часа 620 прочитания 0 коментара
Сърбинът, който постла пътя на България към Евро 2004

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Националният отбор по футбол на България не се е класирал на голямо първенство вече 21 години. За последно „лъвовете“ участваха на Евро 2004 в Португалия, където обаче се представиха доста колебливо и напуснаха надпреварата още в груповата фаза, след като записаха три поражения. Все пак трябва да отбележи, че тимът ни бе в група с Швеция, Дания и Италия, а това са отбори, които никой не иска да среща.

По време на Евро 2004, а и в квалификациите за турнира, в националния отбор на България играеха легендарни футболисти от ранга на Димитър Бербатов, Стилиян Петров и Мартин Петров. Имаше обаче един играч, който постла пътя на „лъвовете“ към Португалия. Неговото име е Зоран Янкович.

Зоран Янкович направи кариера у нас с екипа на Литекс

Зоран Янкович е роден на 8 февруари 1974 година в сръбския град Инджия. Нападателят стартира кариерата си в местния Борац Чачак. След това той е част от тимовете на Железник и Войводина. Доброто представяне на Янкович в родината му доведе до трансфер в българския Литекс през лятото на 2000-та.

Зоран Янкович Национален отбор по футбол на България

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

През сезон 2000/01 Зоран Янкович спечели Купата на България с Литекс, а през следващата кампания той се превърна в чужденеца с най-много голове в тогавашната „А“ група. Междувременно бе натурализиран и получи български паспорт. Благодарение на изявите си с екипа на ловчанлии, сърбинът попадна в полезрението на националния селекционер Пламен Марков.

Сърбинът бе част от състава на България за Евро 2004

Опитният специалист гласува доверие на Янкович и той се отплати още в първия мач от квалификациите за Европейското първенство в Португалия. По време на гостуването на Белгия сърбинът се разписа в 16-ата минута. През втората част Стилиян Петров реализира втори гол и тимът ни стартира кампанията с победа с 2:0. Успехът бе много важен за България, тъй като даде началото на похода на „лъвовете“ към класиране на континенталната надпревара.

Зоран Янкович Национален отбор по футбол на България Национален отбор по футбол на Швеция

Янкович изигра още шест мача в квалификациите за Евро 2004 като бе използван главно зад централния нападател Димитър Бербатов. Той се отличи и с асистенция при победата над Естония с 2:0 в София, а след това намери място и в състава на националния отбор за турнира в Португалия.

Янкович в момента е треньор

Там, както вече споменахме, България допусна три загуби – 0:5 от Швеция, 0:2 от Дания и 1:2 от Италия. В крайна сметка „лъвовете“ се прибраха у нас с наведени глави. Въпреки това няма как да омаловажим постижението им – класиране на Европейско първенство по футбол – нещо, което не сме виждали в последните години.

Зоран Янкович Томас Гравесен Национален отбор по футбол на България Национален отбор по футбол на Дания

Зоран Янкович сложи край на кариерата си в началото на 2011-та като футболист на родния Инджия. Той изигра общо 30 мача за България, в които реализира два гола – срещу Белгия и срещу Унгария в контрола. Натурализираният сърбин в момента е треньор на втородивизионния китайски Шанхай Джиадинг Хуйлонг. В историята на българския футбол Янкович ще остане като човекът, който постла пътя на „лъвовете“ към последното голямо първенство, на което са се класирали.

Автор: Бойко Димитров

ОЩЕ от „Окачените бутонки“: Великият аржентински голмайстор, който пропусна три дузпи в един мач

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Литекс Войводина Европейско първенство по футбол Бойко Димитров Спортни рубрики Actualno.com Окачените бутонки
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес