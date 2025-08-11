Сърбинът, който постла пътя на България към Евро 2004

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Националният отбор по футбол на България не се е класирал на голямо първенство вече 21 години. За последно „лъвовете“ участваха на Евро 2004 в Португалия, където обаче се представиха доста колебливо и напуснаха надпреварата още в груповата фаза, след като записаха три поражения. Все пак трябва да отбележи, че тимът ни бе в група с Швеция, Дания и Италия, а това са отбори, които никой не иска да среща.

По време на Евро 2004, а и в квалификациите за турнира, в националния отбор на България играеха легендарни футболисти от ранга на Димитър Бербатов, Стилиян Петров и Мартин Петров. Имаше обаче един играч, който постла пътя на „лъвовете“ към Португалия. Неговото име е Зоран Янкович.

Зоран Янкович направи кариера у нас с екипа на Литекс

Зоран Янкович е роден на 8 февруари 1974 година в сръбския град Инджия. Нападателят стартира кариерата си в местния Борац Чачак. След това той е част от тимовете на Железник и Войводина. Доброто представяне на Янкович в родината му доведе до трансфер в българския Литекс през лятото на 2000-та.

През сезон 2000/01 Зоран Янкович спечели Купата на България с Литекс, а през следващата кампания той се превърна в чужденеца с най-много голове в тогавашната „А“ група. Междувременно бе натурализиран и получи български паспорт. Благодарение на изявите си с екипа на ловчанлии, сърбинът попадна в полезрението на националния селекционер Пламен Марков.

Сърбинът бе част от състава на България за Евро 2004

Опитният специалист гласува доверие на Янкович и той се отплати още в първия мач от квалификациите за Европейското първенство в Португалия. По време на гостуването на Белгия сърбинът се разписа в 16-ата минута. През втората част Стилиян Петров реализира втори гол и тимът ни стартира кампанията с победа с 2:0. Успехът бе много важен за България, тъй като даде началото на похода на „лъвовете“ към класиране на континенталната надпревара.

Янкович изигра още шест мача в квалификациите за Евро 2004 като бе използван главно зад централния нападател Димитър Бербатов. Той се отличи и с асистенция при победата над Естония с 2:0 в София, а след това намери място и в състава на националния отбор за турнира в Португалия.

Янкович в момента е треньор

Там, както вече споменахме, България допусна три загуби – 0:5 от Швеция, 0:2 от Дания и 1:2 от Италия. В крайна сметка „лъвовете“ се прибраха у нас с наведени глави. Въпреки това няма как да омаловажим постижението им – класиране на Европейско първенство по футбол – нещо, което не сме виждали в последните години.

Зоран Янкович сложи край на кариерата си в началото на 2011-та като футболист на родния Инджия. Той изигра общо 30 мача за България, в които реализира два гола – срещу Белгия и срещу Унгария в контрола. Натурализираният сърбин в момента е треньор на втородивизионния китайски Шанхай Джиадинг Хуйлонг. В историята на българския футбол Янкович ще остане като човекът, който постла пътя на „лъвовете“ към последното голямо първенство, на което са се класирали.

