Сделка за земите на Украйна: Тръмп говори какво смята да прави с Путин (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп обеща, че няма да подписва сделка при срещата си с руския диктатор Владимир Путин в Аляска. Тя трябва да се проведе на 15 август, в Аляска - все още не е известно къде точно в Аляска, нито от колко часа. Тръмп изрече обещанието по време на брифинг.

Още: Уж като "отстъпка": Путин предложил идея, която ще сбъдне негова 11-годишна мечта в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Русия окупира голяма част от Украйна. Те окупираха първокласна земя. Ще се опитаме да върнем част от тази територия обратно на Украйна", заяви Тръмп - Още: Украйна предава свои земи на Русия за мир? Зеленски отговори (ВИДЕО)

Trump:



Russia has occupied some prime territory, we will try to get some of that territory back for Ukraine. pic.twitter.com/WLEEbbeAfp — Clash Report (@clashreport) August 11, 2025

Очаквайте подробности!