11 август 2025, 18:57 часа 244 прочитания 0 коментара
Сделка за земите на Украйна: Тръмп говори какво смята да прави с Путин (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп обеща, че няма да подписва сделка при срещата си с руския диктатор Владимир Путин в Аляска. Тя трябва да се проведе на 15 август, в Аляска - все още не е известно къде точно в Аляска, нито от колко часа. Тръмп изрече обещанието по време на брифинг.

Още: Уж като "отстъпка": Путин предложил идея, която ще сбъдне негова 11-годишна мечта в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Русия окупира голяма част от Украйна. Те окупираха първокласна земя. Ще се опитаме да върнем част от тази територия обратно на Украйна", заяви Тръмп

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Украйна Доналд Тръмп мирни преговори война Украйна мир Украйна окупирани територии
