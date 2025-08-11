Феновете на Наполи критикуваха остро Де Бройне заради теглото му, той им отговори по шампионски

Кевин Де Бройне беше посрещнат по кралски в Наполи, когато се присъедини към гиганта от Серия А по-рано това лято, но част от феновете на клуба вече се обърнаха срещу легендата на Манчестър Сити. Привържениците на "небесносините" отправиха остри критики към белгиеца по подобна причина, за която Пеп Гуардиола веднъж критикува една от звездите си в Сити. 33-годишният футболист подписа двугодишен договор с Наполи по-рано това лято, след като договорът му с "гражданите" не беше подновен, с което сложи край на 10-годишния му престой в Манчестър.

"Дайте му XL фланелка"

Въпреки че не е доминиращата сила, която беше преди години, пристигането на Де Бройне в Неапол беше огромен трансферен удар за клуба, който току-що спечели втората си титла в лигата за три години. Въпреки че фанфарите около подписването му бяха значителни, белгиецът все още не е заработил добре в предсезонната подготовка, а Наполи спечели само един от първите си четири мача.

ОЩЕ: Вътрешен трансфер на Острова: Ман Сити изпрати най-скъпия играч в историята си в Ливърпул

Три от клубовете, с които се изправиха, в момента играят в по-ниските дивизии на италианския футбол, като Де Бройне не успя да открие сметката си за новия отбор. Страстните фенове на клуба вече разкритикуваха легендата на Висшата лига онлайн. Те се нахвърлиха върху физиката на Де Бройне, като мнозина се насочиха към социалните медии и предположиха, че той не се намира в оптимална форма.

Феновете на Наполи се подиграха с Де Бройне, той ги опроверга на момента

"Всеки с технически поглед би видял, че вчера Де Бройне тичаше с невероятна тежест и често беше неточен с подаванията си", "Дайте му XL фланелка, ще го оставите да яде твърде много", гласяха някои от коментарите в социалните мрежи. Обвиненията, отправени към халфа, някога бяха тема, повдигната от Гуардиола, който публично критикува Калвин Филипс за наднормено тегло. Испанецът каза, че английският национал е над целевото си тегло при завръщането си от Световното първенство през 2022 г. през декември. Де Бройне не се забави да заглуши критиците си, като още в следващия мач на "партенопеите" той наниза два гола във вратата на Жирона.

ОЩЕ: Четвърти трансфер! Ман Сити извади 55 милиона и взе наследника на Де Бройне, с който ще бори Ливърпул