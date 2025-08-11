Войната в Украйна:

Въпреки забраната заради шарката: Засякоха нелегален превоз на животни край Пловдив

Днес, около 16 ч., на пътя между селата Скутаре и Малък Чардак, автопатрул на РУ – Труд спрял за проверка товарен автомобил, в който се превозвали животни. Предвид въведените временни ограничителни мерки за предотвратяване на разпространението на шарка по овцете и козите на територията на страната, служителите сигнализирали незабавно и  Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Пловдив.

При извършената съвместна проверка в каросерията на превозното средство са установени 60 кози без ушни идентификатори. След направена справка от страна на ОДБХ-Пловдив на представените от 65-годишния водач и неговия 29-годишен спътник документи е установено, че за конкретните животни не е издавано ветеринарномедицинско свидетелство за транспорт.

Констатираните нарушения представляват нерегламентиран транспорт на немаркирани дребни преживни животни с неизвестен произход, заради което  на водача е съставен акт.

За случая е уведомена Районна прокуратура – Пловдив, под чието наблюдение действията продължават. Припомняме, че от началото на въведените ограничителни мерки на територията на областта е предприет засилен полицейски контрол. От служителите на реда до момента са извършени проверки на над 4012 МПС и 4028 лица.

