Национал на България, спряган за ЦСКА, ще подсили друг закъсал гранд

11 август 2025, 19:05 часа 455 прочитания 0 коментара
Ботев Пловдив ще се опита да излезе от кризата с национал на България. Както е известно, "канарчетата" преживяха трудни месеци, но все пак успяха да се запазят като клуб в елита. Въпреки това, беше ясно, че следващият сезон няма да е лесен. Тази теория се доказва през първите четири кръга от началото на кампанията. "Жълто-черните" са спечелили едва една точка и се намират на дъното на класирането.

Ботев Пловдив се подсилва с роден защитник

В опит да заздрави защитата на отбора, ръководството на Ботев Пловдив привлече Симеон Петров. Родният защитник, който бе сериозно спряган за трансфер в ЦСКА, е в Пловдив, където ще премине медицински прегледи и ще подпише договор. Очаква се сделката да бъде обявена съвсем скоро, пише "Блиц".  

Симеон Петров

Преди няколко седмици се разпространи новината, че Петров се е разбрал с ЦСКА и ще подсили закъсалия столичен гранд, който прекроява защитата си. Малко след това самият футболист коментира слуховете, заявявайки, че не е информиран за оферта от "армейците". Сега по всичко изглежда, че 25-годишният бранител няма да се присъедини към "червените", тъй като се е разбрал с Ботев.

За последно Петров бе собственост на Шльонск Вроцлав. Той изкара предния полусезон под наем в унгарския Фехервар, но бе откупен от полския клуб. Малко след това обаче той прекрати договора си и се върна в България, където да реши каква ще бъде следващата стъпка в кариерата му.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
