След труса: В Турция започна разчистването на рухналите сгради (ВИДЕО)

Издирвателните операции в турската провинция Балъкесир, която вчера беше разлюляна от земетресения със сила 6.1 по Рихтер, вече са преустановени.

Several residential buildings collapsed due to a strong earthquake in the Turkish city of Balikesir.

Residents of northwestern Turkey felt tremors of magnitude 6.1 for about 20 minutes. According to local media, several residential buildings collapsed. pic.twitter.com/DCaGcwvoCD — Vijesti (@Vijesti11111) August 10, 2025

Последната информация е за един загинал, а 29 са били ранени. Според властите няма затрупани под развалините. Започна разчистване на рухналите над 10 сгради. Издадено е предупреждение към гражданите да не влизат в повредените здания. По информация на сеизмолозите, трусът е усетен на територията на няколко провинции, включително и в Истанбул.

