11 август 2025, 19:19 часа 269 прочитания 0 коментара
След труса: В Турция започна разчистването на рухналите сгради (ВИДЕО)

Издирвателните операции в турската провинция Балъкесир, която вчера беше разлюляна от земетресения със сила 6.1 по Рихтер, вече са преустановени. 

Последната информация е за един загинал, а 29 са били ранени. Според властите няма затрупани под развалините. Започна разчистване на рухналите над 10 сгради. Издадено е предупреждение към гражданите да не влизат в повредените здания. По информация на сеизмолозите, трусът е усетен на територията на няколко провинции, включително и в Истанбул.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Сгради Турция земетресение
