Зеленски има одобрение да отиде на война и да убие всички, но има нужда от конституционно одобрение да направи размяна на земи

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп. Те са поредните в невероятната и безумна колекция от нечувани изказвания на държавния глава на САЩ. Причината да ги изрече - Зеленски напомни, че за териториалната цялост на Украйна и промяната ѝ трябва да има или промяна на украинската конституция, за да може той еднолично да решава, или както е в сегашната украинска конституция - да има референдум - Още: Украйна предава свои земи на Русия за мир? Зеленски отговори (ВИДЕО)

Тръмп изрече поредното си запомнящо се изказване на брифинг, в който обясни какво смята да прави и какво очаква от предстоящата си среща с руския диктатор Владимир Путин на 15 август, в Аляска - Още: Сделка за земите на Украйна: Тръмп говори какво смята да прави с Путин (ВИДЕО)

Trump:



Zelensky has approval to go into war and kill everybody but he needs approval to do a land swap.



There will be some land swapping. pic.twitter.com/QUH96ABtEH — Clash Report (@clashreport) August 11, 2025