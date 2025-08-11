Войната в Украйна:

Зеленски има одобрение да отиде на война и да убие всички, но има нужда от конституционно одобрение да направи размяна на земи

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп. Те са поредните в невероятната и безумна колекция от нечувани изказвания на държавния глава на САЩ. Причината да ги изрече - Зеленски напомни, че за териториалната цялост на Украйна и промяната ѝ трябва да има или промяна на украинската конституция, за да може той еднолично да решава, или както е в сегашната украинска конституция - да има референдум - Още: Украйна предава свои земи на Русия за мир? Зеленски отговори (ВИДЕО)

Тръмп изрече поредното си запомнящо се изказване на брифинг, в който обясни какво смята да прави и какво очаква от предстоящата си среща с руския диктатор Владимир Путин на 15 август, в Аляска - Още: Сделка за земите на Украйна: Тръмп говори какво смята да прави с Путин (ВИДЕО)

