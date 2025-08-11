Войната в Украйна:

Катастрофа на пътя Елхово-Бургас, съобщава се за пострадали военни

Катастрофа на пътя Елхово-Бургас, съобщава се за пострадали военни

Катастрофа е станала на пътя Елхово-Бургас, на разклона за село Маломирово. По първоначални данни инцидентът е между лек автомобил и военна УАЗ-ка. Има ранени. Сигнал за него е получен в 16:50 часа. Към мястото са насочени полицейски екипи и екипи на бърза помощ.

По първоначални данни трима души са ранени. Транспортирани към болница са двама военнослужещи - единият от тях е в тежко състояние, и водачът на лекия автомобил.

