Президентът на Южна Африка пристигна в Украйна, за да представи мирен план (ВИДЕО)

"Негово превъзходителство Сирил Рамафоса пристигна на жп гара Немишаево в Украйна и е посрещнат от специалния пратеник на Украйна за Африка и Близкия изток посланик Максим Субх и посланика на Южна Африка в Украйна г-н Андре Гроневалд", съобщиха от президентството на РЮА в Twitter.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa&the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O