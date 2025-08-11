Тръмп отложи с 90 дни по-високите мита върху вноса на китайски стоки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа днес указ, с който отложи с още с 90 дни въвеждането на високи мита върху китайски стоки. Това съобщи Си Ен Би Си, позовавайки се на представител на Белия дом.

Указът беше подписан само няколко часа преди полунощ, когато изтичаше срокът на предишния указ за отлагане на по-високите мита.

Сделката с NVidia

Съобщението идва часове, след като президентът Доналд Тръмп защити споразумение, което е сключил с главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, за да се откаже от опасенията си за националната сигурност, блокиращи продажбата на определени полупроводникови чипове на Китай. В замяна на това компанията да дава на правителството на САЩ 15% от приходите.

„Казах: „Искам 20 процента, ако ще одобря това за вас“, каза Тръмп пред репортери в понеделник по време на пресконференция в Белия дом. „За страната, за нашата страна. Аз самият не го искам... А той каза: „Бихте ли ги направили 15?“ Така че преговаряме за малка сделка.“

Тръмп сякаш отхвърли опасенията, че отслабва националната сигурност, одобрявайки продажбата. Той заяви, че чипът H20, произведен от Nvidia, е „остарел“, въпреки че все още има пазар за него в Китай и на други места.

В подкрепа на твърдението си, Тръмп заяви, че няма да сключи сделка, която да позволи на Nvidia да изнася по-усъвършенстван чип, известен като Blackwell, за Китай, освен ако той не бъде променен по някакъв начин „по негативен начин“. Хуанг беше във Вашингтон миналата седмица за среща с Тръмп в Белия дом.

Тръмп реагира на съобщения, че Nvidia и друг производител на чипове, AMD, са се съгласили да плащат на САЩ 15 процента от приходите си от продажбите на чипове за изкуствен интелект в Китай, за да получат правителствен лиценз за контрол на износа.

Nvidia разработи чипа H20 за продажба на китайския пазар, след като администрацията на Байдън наложи контрол върху износа на по-модерни чипове. Администрацията на Тръмп забрани продажбите на чипове H20 на Китай по-рано тази година, но отмени решението преди търговските преговори с Китай през юли. Приблизително по същото време Nvidia заяви, че е получила уверение от администрацията на Тръмп, че ще бъдат одобрени нови лицензи за износ.

„Спазваме правилата, които правителството на САЩ определя за нашето участие на световните пазари“, заяви говорител на Nvidia в изявление в понеделник. „Въпреки че не сме доставяли H20 в Китай от месеци, се надяваме, че правилата за контрол на износа ще позволят на Америка да се конкурира в Китай и по целия свят. Америка не може да повтори 5G и да загуби лидерството си в телекомуникациите. Американският технологичен стек в областта на изкуствения интелект може да бъде световният стандарт, ако се състезаваме.“

