Байдън призова да размишляваме върху силата на светлината (ВИДЕО)

Байдън отправи този призив във връзка с най-големия индийски и индуистки празник - Дивали. Празникът носи названието Дипавдали и е известен като "Фестивал на светлината". ОЩЕ: Поетеса отказа на Байдън покана за празненство - ето каква е причината

По този повод в Белия дом имаше организирано празненство и както традицията на празника повелява беше украсено с много свещи и кръгли лампи.

Байдън и съпругата му Джил запалиха "Дия", което представлява малка маслена лампа във формата на чаша, която се изработва от печена глина с памучен фитил, потопен в масло. Тези лампи са от свещена важност в индуистките молитви, както и в религиозни ритуали, церемонии и фестивали, включително Дивали. ОЩЕ: Хелоуин в Белия дом (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Днес Джил и аз запалихме "Дия", за да символизираме посланието на Дивали за търсене на светлината на мъдростта, любовта и единството над мрака на омразата и разделението", написа още Байдън.

Today, Jill and I lit the Diya to symbolize Diwali’s message of seeking the light of wisdom, love, and unity over the darkness of hate and division.



May we embrace the enduring spirit of this holiday and of our nation – and reflect on the strength of our shared light. pic.twitter.com/eHjfQ68rXU