BBC призна грешката си и се извини на Тръмп

BBC се извини на президента на САЩ Доналд Тръмп за епизод на "Панорама", в който части от негова реч бяха съединени, но отхвърли исканията му за обезщетение. Корпорацията заяви, че монтажът е създал "погрешното впечатление, че президентът Тръмп е отправил директен призив за насилствени действия" и обяви, че няма да излъчва предаването отново.

Адвокатите на Тръмп заплашиха да съдят BBC за 1 милиард долара, освен ако медията не публикува опровержение, не се извини и не го обезщети.

Последиците от скандала доведоха до оставките на генералния директор Тим Дейви и ръководителя на новините Дебора Търнес.

Адвокати на BBC са писали до правния екип на ръмп в отговор на писмо, получено в неделя, заяви говорител на медията. Председателят й Самир Шах е изпратил отделно лично писмо до Белия дом, в което ясно заявява, че той и корпорацията се извиняват за монтажа на речта на президента от 6 януари 2021 г.

Говорителят допълни, че "въпреки че BBC искрено съжалява за начина, по който е бил редактиран видеоклипът, медията категорично не е съгласна, че има основание за иск за клевета".