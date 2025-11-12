Любопитно:

Официално: Доналд Тръмп завежда дело срещу Би Би Си

Белият дом съобщи, че външният юридически съветник на Доналд Тръмп е завел дело срещу Би Би Си. Освен това прессекретарят коментира, че президентът е дълбоко засегнат от редактираната му от медията реч.

По-рано Доналд Тръмп заплаши с правни действия Британската радиотелевизионна корпорация заради начина, по който е била редактирана президентската му реч от 6 януари 2021 година – денят на щурма в Капитолия. Адвокатите му изискват от Би Би Си незабавно да оттегли "лъжливите, клеветнически, омаловажаващи и подстрекателски изявления", да се извини и да "обезщети подходящо президента Тръмп за нанесената вреда" до 14 ноември.

