Готви се изборна манипулация? Републиканците се разбързаха със закона SAVE America (ВИДЕО)

Републиканците в Камарата на представителите - долната камара на Конгреса в САЩ - побързаха да одобрят закон, който ще наложи строги нови изисквания за доказване на гражданство преди междинните избори - дългосрочна приоритетна цел на администрацията на Доналд Тръмп, която се сблъсква с остра съпротива в Сената (горната камара). Законопроектът, наречен „Защита на правото на гласуване на американските граждани“ (или SAVE America Act), ще изисква от американците да доказват, че са граждани на страната, когато се регистрират за гласуване, най-вече чрез валиден американски паспорт или акт за раждане.

Ще се изисква и валидна идентификация чрез снимка, преди избирателите да могат да гласуват, което вече е факт в някои щати.

Законопроектът беше одобрен с гласуване по партийна линия - 218 "за" срещу 213 "против".

Мотивите на републиканци и демократи

Републиканците заявиха, че законодателството е необходимо, за да се предотврати изборната измама, но демократите предупреждават, че то ще лиши от право на глас милиони американци, като затрудни вота.

Федералният закон вече изисква избирателите в националните избори да са американски граждани, но няма изискване за предоставяне на документи за доказване. Експерти посочват, че изборната измама е изключително рядка и много малко хора, които не са граждани на САЩ, успяват да се промъкнат през тази вратичка. По-малко от един на всеки 10 американци няма документи, доказващи гражданство.

Изборна суматоха

Внезапният натиск на Републиканската партия да промени правилата за гласуване в началото на сезона на междинните избори предизвиква тревога, особено защото президентът Доналд Тръмп намекна, че иска да национализира изборите в САЩ, които според Конституцията се провеждат от отделните щати.

Администрацията на Тръмп наскоро конфискува бюлетини от изборите в Джорджия през 2020 г., които президентът твърди, че е спечелил, въпреки поражението си от демократа Джо Байдън. Министерството на правосъдието изисква списъци с избирателите от щати, включително Мичиган, където федерален съдия тази седмица отхвърли иска на министерството за достъп до файловете. Държавните секретари изразиха опасения, че личните данни на избирателите могат да бъдат споделени с Министерството на вътрешната сигурност за проверка на гражданството и това може да доведе до незаконно изключване на хора от списъците.

„Нека да бъда ясен за какво става въпрос: става въпрос за републиканците, които се опитват да манипулират следващите избори“, заяви демократът Джим Макгавърн от Масачузетс по време на изслушване преди гласуването в пленарна зала, цитиран от Associated Press. „Републиканците натискат за приемането на Закона за спасяване на Америка, защото искат по-малко американци да гласуват. Толкова е просто".

