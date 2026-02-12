Срив на доверието: Кои европейски страни все по-малко вярват на САЩ

Все повече граждани на Германия, Франция, Обединеното кралство и Канада не възприемат САЩ за надежден съюзник и се съмняват, че Съединените щати защитават демокрацията или споделят техните ценности. Проучване, проведено от базираната в Лондон социологическа фирма Public First, установи, че във всички анкетирани страни много повече хора описват САЩ като ненадежден съюзник, отколкото като надежден, предаде Politico.

Какво може да направи Европа, ако Тръмп подчини Гренландия?

Резултатите

Половината от анкетираните възрастни в Германия и 57% в Канада са дали този отговор. Във Франция делът на хората, които са определили САЩ ненадеждни, също е два пъти по-висок от дела на тези, които са ги нарекли надеждни. Авторитетът на САЩ е най-висок във Великобритания, но само за сравнение: 35% от британците казват, че САЩ са надежден съюзник, докато 39% ги смятат за ненадеждни. Според проучването американската военна мощ все повече се разглежда като несигурен актив.

Снимки: Getty images

Още: САЩ готвят изпращане на втори самолетоносач в близост до Иран

Повечето анкетирани във Франция и Германия казват, че не вярват, че враговете ще се страхуват да ги атакуват заради отношенията им със Съединените щати. Във Великобритания делът на хората, които все още вярват, че Съединените щати са ефективен възпиращ фактор срещу вражески атаки, е спаднал рязко с 10% само за една година.

Готви се изборна манипулация? Републиканците се разбързаха със закона SAVE America (ВИДЕО)

Негативни настроения

Във Великобритания, Франция и Германия негативните настроения към Съединените щати надвишават положителните по ключови показатели, включително дали защитават демокрацията, споделят техните ценности и действат като надежден съюзник, показват още резултатите от проучването. Във Франция едва 17% от анкетираните са съгласни с твърдението „Съединените щати споделят нашите ценности“, докато 49% не са съгласни. В Германия 50% от анкетираните са заявили, че Съединените щати не споделят техните ценности, а само 18% са заявили, че Вашингтон „защитава демокрацията“.

Снимки: iStock

“Тепърва ще берем голям срам“: Милен Керемедчиев за влизането ни в Съвета за мир на Тръмп

Ръст на недоверието

Според Себ Рийд, директор на изследванията в Public First, само преди година европейците са гледали на Съединените щати като на „ненадежден, но критичен съюзник, който възпира враговете“. Сега, отбелязва той, все повече граждани не се доверяват на самата идея за трансатлантическо възпиране в рамките на НАТО.

Марк Рюте: Европа не може да се защитава без САЩ

Влошаването на отношенията се дължи на политиката на президента Доналд Тръмп и редица дипломатически конфликти, от търговски спорове до изявленията за евентуално анексиране на Гренландия.

Ако Путин нападне Литва: Колко време ще продължи войната?