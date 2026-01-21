Тръмп наглее и се мисли за всемогъщ: Бог се гордее за свършената от мен работа (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Бог се гордее с работата, която е свършил през първата година от втория си президентски мандат, предадоха световните агенции. "Мисля, че Бог много се гордее със свършената от мен работа", каза Тръмп на пресконференция в Белия дом. Още: "Никой не е виждал нещо подобно": С хвалби Тръмп отбеляза годишнината от началото на втория мандат (ВИДЕО)

Тръмп защитава много хора, които ги убиват

Trump Comes Out to Boast About a Huge Folder of His Achievements for the Year



At the start of a press conference marking the anniversary of his presidency, Donald Trump said it had been an incredible year and that his administration had achieved things “no one has ever seen… pic.twitter.com/sBfzY9P5eZ — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2026

"Това се отнася и до религията. Вие знаете, ние защитаваме много хора, които ги убиват: християни, евреи. Защитавам много хора, които друг президент не би защитил", изтъкна американският лидер.

"Мисля, че много хора се гордеят много със свършената от нас работа. Това беше една от най-великите години. Даже някои хора, които подсъзнателно не ме обичат, казват, че е била невероятна година", каза още Тръмп. И на конкретен въпрос какво ще стане с Гренландия, той заяви: "Ще видите":

⚡️ “You’ll find out,” Donald Trump said when asked how far he is prepared to go to acquire Greenland. pic.twitter.com/CwGLryTn02 — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2026

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза първата годишнина от завръщането си в Белия дом с хаотична пресконференция, в която доминираха добре познати оплаквания и хвалби. Той започна с продължителна критика към нелегалната имиграция, след което премина към монолог по широк кръг от теми – от военните действия на САЩ във Венецуела и предполагаеми злоупотреби със социални помощи от сомалийски имигранти в Минесота до поредните нападки срещу своя предшественик Джо Байдън. Служители на Белия дом разпространиха документ от 31 страници с изброени 365 предполагаеми „постижения“ в сферата на имиграцията, икономиката и външната политика, докато журналистите изпълваха залата за брифинги.

Докато прескачаше от тема на тема, изявлението звучеше по-скоро като повторение на предизборната кампания, отколкото като отчет за постигнатото след завръщането му на власт. Сред това бе и твърдението му, че е спечелил изборите през 2020 г., които загуби от Байдън.

„Направили сме повече от която и да е друга администрация – и то с голяма разлика – по отношение на армията, на прекратяването на войни и на довършването на войни. Никой не е виждал нещо подобно“, заяви Тръмп, който се върна в Белия дом на 20 януари миналата година, след като победи тогавашния вицепрезидент Камала Харис на изборите през 2024 г.

