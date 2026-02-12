Митата на САЩ срещу Канада паднаха в Конгреса, Тръмп заплаши републиканските отцепници (ВИДЕО)

Камарата на представителите - долната камара на Конгреса в САЩ - гласува да блокира митата на президента Доналд Тръмп срещу Канада, като шестима републиканци се присъединиха към демократите в символичното осъждане на действията на държавния глава. Резолюцията за отхвърляне на националната извънредна ситуация, обявена от Тръмп с цел повишаване на митата за северната съседка, беше одобрена с 219 гласа „за“ срещу 211 „против“.

Републиканските представители Кевин Кили от Калифорния, Томас Маси от Кентъки, Дон Бейкън от Небраска, Брайън Фицпатрик от Пенсилвания, Джеф Хърд от Колорадо и Дан Нюхаус от Вашингтон гласуваха в подкрепа на резолюцията - т.е. за отхвърляне на действията на Тръмп.

Джаред Голдън от Мейн беше единственият демократ, който гласува против мярката.

Заплаха от Тръмп срещу републиканците

Доналд Тръмп заплаши онези от партията си, които гласуват против митата му, в публикация в Truth Social малко преди вотът да приключи.

„Всеки републиканец в Камарата на представителите или Сената, който гласува против ТАРИФИТЕ, ще понесе сериозни последствия по време на изборите, включително и на първичните избори!", написа президентът. „ТАРИФИТЕ ни дадоха голяма национална сигурност, защото само споменаването на тази дума кара страните да се съгласяват с най-силните ни желания. ТАРИФИТЕ ни дадоха икономическа и национална сигурност и никой републиканец не трябва да бъде отговорен за унищожаването на тази привилегия".

Ако Тръмп наложи вето, то е почти невъзможно да бъде преодоляно

Резолюцията сега отива в Сената, където може да бъде приета. Горната камара вече одобри две подобни резолюции относно митата на Тръмп за Канада с подкрепата на четирима републиканци.

Само че президентът със сигурност ще наложи вето, а Конгресът е малко вероятно да събере две трети мнозинство и в двете камари, необходимо за отмяна на ветото.

Въпреки това председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън се опита да блокира гласуването, опасявайки се от политическите последствия за членовете на Републиканската партия.

Тарифите на Тръмп се оказаха политически непопулярни през изминалата година – проучване на Politico дори установи, че самоопределящите се като MAGA републиканци (крайното крило) са разделени по този въпрос.

Мотивите на републиканците

И Джеф Хърд, и Дан Нюхаус заявиха, че са гласували за резолюцията, защото тарифите нанасят вреда на бизнеса в техните родни щати и защото смятат, че Конгресът трябва да има контрол над търговската политика.

Снимка: Getty Images

„Конгресът не трябва да се самоограничава по отношение на конституционната си власт да налага мита“, заяви Нюхаус в публикация в социалните мрежи. „Макар да разбирам подхода на президента да използва тарифите като лост за осигуряване на повече търговски споразумения, фактът остава, че митата за Канада са навредили на жителите на (щата) Вашингтон".

Ръководството на републиканците призова членовете да изчакат с вземането на решение по тарифите, докато Върховният съд не реши дали Тръмп е превишил правомощията си с въвеждането им – решение, което може да бъде взето още следващата седмица.

Демократите ще предлагат подобно гласуване за Мексико и други страни

Демократите, от своя страна, смятат, че сега разполагат с политически аргумент, който да използват срещу републиканците преди междинните избори. "Налагайки това гласуване, не само карате няколко републиканци да се противопоставят на катастрофалната търговска политика на президента, но и виждате, че цената на всичко излиза извън контрол и е трудно да се игнорира“, заяви конгресменът Морган Макгарви, демократ от Кентъки.

Гласуването на 11 февруари е само едно от няколкото, които демократите планират да внесат за обсъждане. „Никога не съм срещал републиканец в този град, който да е подкрепял митата, още от времето на Рейгън“, заяви конгресменът Ричард Нийл - демократ от Масачузетс, цитиран от Politico. „А сега всеки ден има нови мита. И мисля, че това, което възнамеряваме да направим тук, е да започнем с Канада, да продължим с Мексико и да продължим по същия начин".

